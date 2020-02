TV namigi: Oskarji, Senna in Tednik

Ponedeljek, 10. februarja



Oskarji 2020: Planet TV ob 22.40



Senna: Planet TV 2 ob 23.05

Senna Foto Planet TV

Tednik: TVS 1 ob 20.00

Tednik Foto Shutterstock

Prireditev drugo leto zapored ne bo imela gostitelja, med podeljevalci pa bodo med drugim Timothée Chalamet, Olivia Colman, Penélope Cruz, Will Ferrell, Gal Gadot, Salma Hayek, Diane Keaton, Keanu Reeves, Sigourney Weaver in Brie Larson.Med filmi ima največ nominacij, kar 11, Joker, z desetimi sledijo 1917, Bilo je nekoč … v Hollywoodu in The Irishman, po šest pa jih imajo Čas deklištva, Jojo Rabbit, Marriage Story in Parazit.Oskarje pa bodo napeto gledali tudi v Makedoniji, njihova Medena dežela je nominirana za najboljši dokumentarec in mednarodni film.Gre za prvi uradni dokumentarec o legendarnem vozniku formule 1, Ayrtonu Senni, posnet tudi s pomočjo dirkačeve družine, ki je dala dovoljenje za snemanje filma.Režiser Asif Kapadia je v film uvrstil vrsto neobjavljenih posnetkov Ayrtonovega življenja in njegovih dirkaških podvigov, tako da bo film pritegnil tudi tiste, ki niso navdušenci nad dirkaškim športom. Mož, ki je bil v svojem športu superzvezdnik, je bil zasebno skromen, skoraj sramežljiv in globoko patriotski. Rodni Braziliji je namreč daroval na milijone in veliko razmišljal o življenju po formuli, ki pa ga zaradi nesreče ni nikdar dočakal.V Ljubljani ni niti enega družinskega zdravnika, ki sprejema nove bolnike. Zakaj je prišlo do tako katastrofalnih razmer in ali je uvoz zdravnikov iz Srbije prava rešitev?Vsak alkoholik v pekel svoje odvisnosti potegne še vsaj štiri svojce. Najhuje je za otroke, ki odraščajo v peklu alkohola, saj rušilne posledice občutijo vse življenje.Med najstniki je vse bolj priljubljena aplikacija TikTok za ustvarjanje kratkih posnetkov. Ta mladostnike pogosto izpostavlja spletnemu nadlegovanju, spolnim in nasilnim vsebinam.