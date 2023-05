TV namigi: Otroci s Petrička, Kavarniška gospoda in Zapisano v vetru

Petek, 19. maja

Otroci s Petrička: TV SLO 2 ob 22.05

Slo., 2007. Režija: Miran Zupanič. Dok. film. 95 min.

Film obravnava usodo otrok, ki so bili s starši zaprti v taborišču Teharje pri Celju. Junija leta 1945 so jih od staršev ločili in odpeljali v otroško taborišče Petriček, starše pa brez sojenja pobili in pokopali na neznanih krajih. Otrokom so z različnimi prevzgojnimi ukrepi poskušali iztrgati staro identiteto in jim s silo privzgojiti novo. Vzeli so jim starše in otroštvo ter jim zasekali rane, ki se še niso zacelile.

Dokumentarni film Otroci s Petrička je nastal po scenariju in v režiji Mirana Zupaniča, tenkočutno avtorsko nit je prispeval tudi direktor fotografije Janez Kališnik. Dokumentarec je leta 2007 na 10. Festivalu slovenskega filma prejel nagrado za najboljši film.

Kavarniška gospoda: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Cafe Society. ZDA, 2016. Režija: Woody Allen. Igrajo: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Sheryl Lee, Todd Weeks. Rom. kom. 110 min.

Kavarniška gospoda. Foto Pro plus

Trideseta leta prejšnjega stoletja. Newyorški sin draguljarja Bobby se preseli v Hollywood in v službi pri stricu spozna očarljivo tajnico Vonnie. Med njima in Vonniejinim poročenim ljubimcem se splete usoden ljubezenski trikotnik, ki Bobbyju stre srce in ga prisili, da se vrne domov, v New York. Tam prevzame vodenje priljubljenega kluba, kjer spozna prikupno Veronico in se z njo poroči. Toda njegova življenjska pot se vedno znova križa z Vonniejino in oba opominja na zamujeno ljubezensko priložnost.

Zapisano v vetru: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Written on the Wind. ZDA, 1956. Režija: Douglas Sirk. Igrajo: Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone, Robert Keith. Drama. 105 min.

Zapisano v vetru. Foto TVS

Klasična melodrama, v katero je režiser Douglas Sirk skril kritiko ameriške zgodbe o uspehu.

Mitch Wayne je odraščal na teksaškem ranču naftnega tajkuna Jasperja Hadleyja, skupaj s Hadleyjevim sinom Kylom in hčerko Marylee. Nekaj let pozneje je odrasli Mitch na pomembnem delovnem mestu v Hadleyjevem imperiju, medtem ko sta se mogotčeva sin in hči spremenila v zapita lahkoživca. Kyle zasnubi tajnico Lucy, ki jo kljub govoricam o njegovih pustolovščinah prepriča njegova iskrena izpoved. Toda novica o poroki onesreči Mitcha, ki se je prav tako zagledal v Lucy. Tolažiti ga skuša Marylee, ki pa v Mitchevih očeh Lucy ne seže niti do kolen.