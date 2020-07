TV namigi: Otrok v času, Zlovešči otok in Dekleta iz visoke družbe

Petek, 24. julija

Družino Stephena Lewisa, priljubljenega avtorja otroških knjig, je pred tremi leti pretresla tragedija. Štiriletna hči Kate mu je v trenutku nepazljivosti ušla izpred oči v prepolni trgovini in od takrat se je za njo izgubila vsaka sled. Stephenova žena Julie se je odselila, on se še vedno krivi za izginotje in pisanje mu ne steče več.Njegov dober prijatelj Charles ga uvrsti v vladno projektno skupino, odgovorno za sestavo novega šolskega kurikuluma. Tam sreča privlačno Rachel, ki ga bo mogoče spet obudila v življenje. Če ga bo le minila obsesija z iskanjem izginule hčerke ...Filmski labirint, ki gledalca ves čas vodi med lepoto in brutalnostjo, med fantazijo in resnico, odlično pilotira legendarni Martin Scorsese s pomočjo Leonarda DiCapria, čigar vloga je morda najbolj čustveno kompleksna doslej.Di Caprio je Teddy, eden od dveh zveznih šerifov (drug je Mark Ruffalo), ki ju leta 1954 pošljejo na otok Shutter, da bi raziskala skrivnostno izginotje ene od zapornic umobolnice za kaznjence, edine ustanove na otoku. A Teddy kmalu posumi, da zgodba ni tako preprosta, da v ozadju tiči nekaj veliko bolj temačnega. Za ljubitelje sodobnega filma noir.Molly je razvajena hči pokojnega glasbenega zvezdnika in pripadnica družabne elite, ki ji nikoli v življenju ni bilo treba delati. Zakaj bi, če lahko živi od bogate dediščine?Toda ko ostane brez denarja in jo po glavi udari resničnost, si je prisiljena poiskati službo. Tako postane varuška osemletne deklice Ray, ki je pretirano resna za svoja leta. Se pravi, da je Mollyjino popolno nasprotje.