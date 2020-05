TV namigi: Ottilie von Faber-Castell, Maščevalci: Ultronova doba in Okužba

Nedelja, 24. maja

Ottilie von Faber-Castell – pogumna ženska: TVS 1 ob 20.00

Maščevalci: Ultronova doba: Planet TV ob 20.00





Okužba: Kanal A ob 20.00

Miniserija o Ottilie von Faber-Castell, ki je zelo mlada po očetovi smrti postala naslednica znane tovarne pisal.Po nenadni smrti Wilhelma njegov oče Lothar Faber, glava družine in uspešnega podjetja, za edino dedinjo donosne tovarne, znane po izdelovanju pisal, določi 16-letno vnukinjo Ottilio. Neizkušena, a odločna Ottilia v času, ko je vloga žensk omejena na skrb za moža in otroke, prevzame veliko odgovornost. Za mlado dedinjo se zanimata dva moška, Alexander Castell in Philipp von Brand. Ottilia je razpeta med pričakovanji družine in glasom srca …Nadaljevanje Maščevalcev in enajsti film iz Marvelovega vesolja se dogaja po uničenju organizacijo O.B.O.D. in razhodu Maščevalcev. Zdaj želi Tony človeštvu pomagati s spečim robotskim programom Ultron, toda prebujena umetna inteligenca se obrne proti ljudem in jim napove popolno uničenje, zato se morajo Maščevalci znova zbrati.Nadaljevanje, v katerem je vsega preveč (akcije, posebnih učinkov ...), le razvoja likov ne dovolj, je kljub pomanjkljivostim še vedno eden boljših predstavnikov superjunaškega žanra.Beth Emhoff se vrne iz Hongkonga. Slabo počutje najprej pripiše časovni razliki, a ko se vrne k možu Mitchu, zboli še njun sin. Nenadoma začnejo umirati ljudje po vsem svetu. Dr. Ellis Cheever poskuša identificirati virus, ki postaja čedalje bolj razširjen.Mešanica drame in trilerja se dotakne sodobnega strahu pred pandemijami. Soderbergh odlično prikaže, kako se iz kazina v Macau virus nove gripe bliskovito razširi po svetu, milijoni umrejo, države se sesujejo, prvi žrtvi pa sta solidarnost in zaupanje med ljudmi. Film, po katerem boste resno vzeli navodila o pogostem umovanju rok.