TV namigi: Overlord, Tednik in Kako je Solidarnost spremenila Evropo

Ponedeljek, 12. junija

Overlord: Kino ob 22.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Overlord. ZDA, 2018. Režija: Julius Avery. Igrajo: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier, Pilou Asbæk. Akc. film. 120 min.

Le nekaj ur pred zavezniško invazijo na obalo Normandije ima v zadnjih dneh 2. svetovne vojne skupina ameriških padalcev zaupno nalogo. Po nesrečnem strmoglavljenju letala se pripadniki tajne operacije, imenovane Overlord, znajdejo globoko za sovražnikovo črto. Ko končno dosežejo svoj cilj, ugotovijo da se morajo poleg nemških vojakov boriti tudi proti grozljivim bitjem, ki so posledica skrivnega nacističnega eksperimenta.

Overlord je klasična akcijska grozljivka, ki temelji na prav posebnem žanrskem klišeju – nacističnih zombijih. Poznavalcem žanra bosta zaplet in razplet predvidljiva, vendar je izvedba skoraj brezhibna.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Magazin. 60 min.

Dolina Soče postaja turistično preobremenjena, s športnimi aktivnostmi na vodi pa služijo predvsem tuja podjetja, opozarjajo domačini. Se bodo občine vendarle poenotile in uredile razmere? Med predlogi so zmanjšanje števila podjetij, omejitev plovbe na reki in podražitve storitev.

Vabilo k raziskavi, ki ponuja 12 tisoč evrov za dva meseca ležanja, je v javnosti sprožilo veliko zanimanja. Gre za raziskavo, s katero nameravajo ugotoviti, katera vadba bi bila najprimernejša za astronavte v breztežnostnem prostoru v vesolju. Zakaj se take raziskave opravljajo prav v Sloveniji?

Brez nje si je težko predstavljati podobo Televizije Slovenije. Začela je kot novinarka na terenu, ustvarila več kot 400 avtorskih oddaj, med zvezde jo je izstrelila legendarna TV Križanka. Postavljala je standarde, prestopala meje in rušila tabuje. Se Miša Molk zares poslavlja iz malih ekranov?

Kako je Solidarnost spremenila Evropo: TV SLO 2 ob 23.45

Solidarnosc: Der Mauerfall begann in Polen. Nem., 2019. Režija: Ania Szczepanska. Dok. film. 55 min.

Kako je Solidarnost spremenila Evropo. Foto TVS

Letos mineva štirideset let od nastanka Solidarnosti, prvega neodvisnega sindikata na Poljskem. Poleti 1980 so delavci v ladjedelnici Lenin v Gdansku razpisali stavko proti državni represiji. Iz tega delavskega gibanja, ki je bilo takrat še prepovedano, se je razvil prvi samostojni sindikat na Poljskem, ki je skupaj s Katoliško cerkvijo in opozicijskimi intelektualci nasprotoval komunističnemu režimu.

Pod vodstvom Lecha Wałeşe so delavci zahtevali korenite politične in družbene spremembe. Po letih boja je Solidarnost prispevala k padcu berlinskega zidu in koncu komunističnega režima za železno zaveso.