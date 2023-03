TV namigi: Pametni punci, Huda poroka ter Bolečina in slava

Sobota, 18. marca

Pametni punci: Planet TV ob 21.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Booksmart. ZDA, 2019. Režija: Olivia Wilde. Igrajo: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow. Kom. 150 min.

Režijski prvenec igralke Olivie Wilde je s svojim humorjem, bistro duhovitostjo in svežim pristopom k najstniški komediji navdušil tako gledalce kot kritike.

Duhovita in prisrčna komedija spremlja najboljši prijateljici iz srednje šole, ki na predvečer mature ugotovita, da bi lahko v tem času veliko manj delali in se precej več zabavali, tako kot so to počeli njuni vrstniki. Odločita se nadoknaditi zamujeno in v eni noči doživeti vse, kar sta zamudili v štirih letih. Film je bil nominiran za bafto za scenarij in za zlati globus za igralko.

Huda poroka: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Top End Wedding. Avstral., 2019. Režija: Wayne Blair. Igrajo: Brooklyn Doomadgee, Helena Johnson, Dan Collins, Antonio Tipiloura, Miranda Tapsell. Kom. 110 min.

Huda poroka. Foto TVS

Lauren, Aboriginka, in Ned, avstralski belec, sta zaljubljena in zaročena. Težava je, ker imata na voljo samo 10 dni, da združita Laurenine starše in predvsem, da najdeta Laurenino mamo, ki je skrivnostno poniknila nekje v odmaknjenih severnih predelih Avstralije. Potem se razbremenjena lahko poročita in imata poročni obred, ki je prisrčno zmeden in sproščen …

Film odlikujejo izvirna avstralsko-aboriginska zgodba, zabavni dialogi, popularna etnoaboriginska glasba in lepi pejsaži.

Bolečina in slava: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Dolor y gloria. Špa., 2019. Režija: Pedro Almodóvar. Igrajo: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano. Drama. 120 min.

Predzadnji film španske legende Pedra Almodovarja je njegova najbolj avtobiografsko obarvana stvaritev. Mnogi kritiki in gledalci se strinjajo, da je to eden vrhuncev njegovega izjemno plodovitega opusa.

Strukturno je film sestavljen iz »serije srečanj« Salvadorja Malla, filmskega režiserja v jeseni svojega življenja. Nekatera srečanja se odvijajo v sedanjosti, drugih se spominja. Denimo otroštva v šestdesetih letih, ko je s starši v iskanju boljšega življenja odšel v vas v bližini Valencie. Ali pa prvega poželenja, svoje prve ljubezni v Madridu v osemdesetih, bolečine ob razhodu ...