TV namigi: Pametni telefoni, Glasba za prihodnost in Ognjena dežela

Torek, 28. februarja

Temna stran pametnih telefonov (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Smartphones: The Dark Side. VB, 2018. Režija: Matthew Hill. Dok. odd. 30 min.

Ljudje smo vse bolj navezani na svoje pametne telefone. Mnoge objavljanje in sledenje objavam drugih na družabnih omrežjih že skoraj zasužnjuje. Zakaj? Novinarka Hilary Andersson išče odgovore na to in druga vprašanja.

V dokumentarni oddaji poznavalci novih tehnologij, tudi izumitelj ikone za všečke, pojasnjujejo, kako so upravljalci družabnih omrežij namenoma razvili tehnologije, ki uporabnika počasi spremenijo v odvisnika s pogledom, nenehno uprtim v lasten spletni profil.

Glasba za prihodnost (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Slo., 2022. Dok. film. 55 min.

V prvih dneh vojne v Ukrajini sta slovenski in ukrajinski mladinski orkester navezala sodelovanje pri evakuaciji mladih glasbenikov in njihovih svojcev iz Ukrajine v Slovenijo. Želeli so jih preseliti v varno okolje, kjer lahko v čim ugodnejših okoliščinah nadaljujejo tako splošno kot glasbeno izobraževanje, kar je njihovo glavno poslanstvo in življenjski cilj.

To je zgodba o družbenem projektu, ki se napaja s supermočjo glasbe.

Ognjena dežela (Premiera): Fox ob 22.00

Fire Country. ZDA, 2022. 1. sezona. 1/16. Režija: James Strong. Igrajo: W. Tré Davis, Diane Farr, Josh Cerda, Billy Burke, Stephanie Arcila. TV-serija. 55 min.

Ognjena dežela. Foto Fox

Bode Donovan je mladi kaznjenec s težavno preteklostjo. V upanju, da se bo lahko odkupil in si skrajšal zaporno kazen, se prostovoljno pridruži kalifornijskemu programu, v katerem zaporniki pomagajo kalifornijskemu oddelku za gozdove in zaščito pred požari. Bode dobi mesto v svojem rojstnem kraju v severni Kaliforniji, kjer mora delati skupaj s svojimi nekdanjimi prijatelji, drugimi zaporniki in z elitnimi gasilci. Skupaj morajo gasiti obsežne požare, ki ogrožajo kalifornijski teren.