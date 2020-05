TV namigi: Pariz na prelomu stoletja, FBI: Najbolj iskani in Tednik

Ponedeljek, 18. maja

Pariz na prelomu stoletja – mesto luči: TVS 2 ob 20.50

FBI: Najbolj iskani: Fox Crime ob 22.00

FBI: Najbolj iskani Foto Fox



Tednik: TVS 1 ob 20.00

Tednik foto Igor Mali

Pariz je na svetovni razstavi leta 1900 gostil 51 milijonov obiskovalcev, polovica je bilo tujcev. To je bil čas znanstvenega in tehnološkega napredka, začetkov kinematografije in sodobne umetnosti. Mesto je dobilo prvo progo podzemne železnice.Dokumentarna oddaja z izključno izvirnimi in obarvanimi arhivskimi posnetki obuja t. i. obdobje la belle époque, vključuje pa tudi izjemne posnetke življenja v revnem pariškem predmestju in protestnih shodov, ki so jih pripravili prvi sindikati.Na spored prihaja sestrska serija FBI, v kateri glavni vlogi igrata Missy Peregrym in Zeeko Zaki in je bila na sporedu ob torkih.V novi seriji je v ospredju delo oddelka FBI, ki išče najbolj zloglasne zločince s seznama iskanih oseb. Vodja visoko usposobljene ekipe, ki dela pod krinko na terenu in išče ubežnike pravici, je agent Jess LaCroix. V prvi epizodi Jess z ekipo išče zdravnika, ki je vpleten v organiziran kriminal, droge in laži ...Uživajte, dokler lahko! To je le ena izmed izjav vladnega govorca Jelka Kacina, ki je marsikoga razburila. Je tak način komuniciranja primeren v kriznih razmerah, ko so ljudje že tako prestrašeni?Gostinski lokali so končno odprli vrata, a težave se kopičijo. Zaradi slabega vremena so gostinci v še večjih izgubah, na napake prežijo tudi inšpektorji. Koliko lokalov bo sploh obstalo?Šale, karikature, parodije, domači video posnetki. Nekateri so se proti smrtonosni grožnji koronavirusa borili s humorjem, smeh so priporočali tudi psihologi. A kje je meja dopustnega?