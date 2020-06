TV namigi: Pasti popolnosti, Nismo pozabili na vas in Misija: Nemogoče

Sreda, 3. junija

Pasti popolnosti: TVS 1 ob 20.05





Nismo pozabili na vas!: TVS 2 ob 20.00

Veliki Gatsby FOTO: Darja Stravs Tisu



Misija: Nemogoče: Kanal A ob 20.00

Misija: Nemogoče FOTO: Pro Plus

Eden, sedemnajstletni srednješolec in obenem prikrita transženska, pri svojih dveh najboljših prijateljicah, Miki in Keshet, odkrije, da načrtujeta prodajo ledvic, z izkupičkom pa bi plačali kozmetične kirurške posege za izboljšanje svoje telesne podobe in še bi jima ostalo za nakup maturantskih oblek.Eden se dekletoma pridruži, saj že lep čas sanjari o lepih dojkah in sploh o tem, da bi bil v vsem ženska. V uresničitev grozljivega načrta jih pregovori Keren, ukrajinska Izraelka, sleparka in zvodnica, ki jo dekleta spoznajo na spletu ...Tudi ljubljansko operno in baletno gledališče je med epidemijo koronavirusne bolezni moralo zapreti svoja vrata. Baletni plesalci se zavedajo, da je občinstvo, ki v tem času ni moglo obiskovati baletnih predstav in drugih baletnih prireditev, njihov najboljši prijatelj. Vedo, da obiskovalci nanje niso pozabili, zato jim s koncertom sporočajo, da tudi oni niso pozabili nanje.Baletni plesalci SNG Opere in baleta Ljubljana in Društva baletnih umetnikov Slovenije bodo zato za gledalce nastopili v neposrednem televizijskem prenosu.Ethan Hunt je poklicni vohun. Preprečiti mora krajo diskete, na kateri so imena vseh ameriških dvojnih agentov. Če bi se ti podatki znašli v napačnih rokah, bi bili agenti v nevarnosti. Ethanu pomaga skupina zvestih sodelavcev in med opravljanjem naloge se vsi znajdejo v pasti.Večina sodelavcev umre, Ethanu pa se uspe rešiti, zato ga imajo za izdajalca. Ethan kljub vsemu ohrani trezno glavo in začne iskati pravega izdajalca.