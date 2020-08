TV namigi: Pedro Opeka, Hitlerjevo življenje in Ameriški vulkan

Četrtek, 13. avgusta





Pedro Opeka, dober prijatelj: TV SLO 2 ob 18.00

Kronika Hitlerjevega življenja – kako se rodi diktator: TV SLO 1 ob 22.45

Najsmrtonosnejši ameriški vulkan: National Geographic ob 21.00

Dokumentarni film govori o Pedru Opeki, ki od leta 1989 na smetišču milijonske prestolnice Atananarivo na Madagaskarju rešuje najrevnejše. Takrat je namreč tam v kužnem smradu in popolnem razčlovečenju živelo na tisoče odraslih in otrok. Opeka jim je pomagal vrniti človeško dostojanstvo in iz smetišča z njimi gradi novo družbo – kulturo dobrih prijateljev. V urejenih vaseh s šolami, vrtci in igrišči zdaj živi že več kot 23 tisoč nekdanjih smetiščarjev, še četrt milijona pa jih je že bilo deležnih pomoči.Avtor dokumentarca se je z Opeko odpravil na Madagaskar in tam posnel mnoge pretresljive zgodbe tistih, ki so nekdaj živeli na smetišču in jim je Opeka pomagal na poti do izobrazbe in boljšega življenja.Hitler je svet v prvi polovici 20. stoletja prignal do roba propada. Več milijonom ljudi je prinesel smrt. Serija sodi med najpopolnejše slikovne dokumente Hitlerjevega življenja, od njegovega rojstva leta 1889 do smrti leta 1945. Skoraj polovica vseh posnetkov v seriji, precej jih je tudi barvnih, ni bila še nikoli objavljena.Prvi del serije niza prelomne trenutke v Hitlerjevem življenju med letoma 1889 in 1929, od otroštva do trenutka, ko je postal vojak v 1. svetovni vojni.Pred 40 leti, 18. maja 1980, je vulkan Sveta Helena burno izbruhnil. To je bil najsmrtonosnejši vulkanski izbruh v zgodovine ZDA. Razdejanje je bilo uničujoča kombinacija potresa, gromozanskega zemeljskega plazu in ognjeniške eksplozije.Sveta Helena je vzela življenja 57 ljudi. Med smrtnimi žrtvami sta bila tudi vulkanolog, ki je prvi opozoril na izbruh, in fotograf, ta je posnetke vrha ognjeniške gore, ki se je valil proti njemu, zaščitil z lastnim telesom in to plačal z življenjem.