TV namigi: Pepelka, Verjemi lepotici in Zlato dekle

Četrtek, 7. maja

Disneyjeva igrana različica znane pravljice, ki precej spominja na animirano klasiko iz leta 1950, je nekatere navdušila s svojo klasičnostjo in druge jezila zaradi nesodobnosti ...Ella je mlado dekle, ki ji je umrla mama. Po njeni smrti se oče znova poroči. Tako v njun dom pridejo nova mačeha in njeni dve hčeri. Po nenadni očetovi smrti Ella ostane na milost in nemilost prepuščena novi družini, ki ji v svoji okrutnosti dodeli vlogo služabnice. Ker je od dela v kuhinji vedno vsa posuta s pepelom, jo okličejo za Pepelko ...Preračunljiva Kimberly Joyce skupaj s prijateljicama Brittany in Rando obtoži svojega učitelja angleščine in drame Percyja Andersona spolnega napada. Seveda je učitelj nedolžen, saj se je znašel sredi zarote preračunljive študentke. Bo Kimberly uspel njen zlobni načrt? Medtem poročevalka lokalne televizije Emily Klein šolski škandal vidi kot priložnost, zaradi katere bo bolj prepoznavna in bo končno lahko postala znana televizijska poročevalka.Film, ki si želi biti satira, a se preveč zanaša na črni humor, na koncu pa mu zmanjka človečnosti, da bi bil dovolj prepričljiv.Andreea Răducan je danes stara 32 let. Otroštvo je žrtvovala za to, da je postala olimpijska prvakinja, a ko je na olimpijadi v Sydneyju leta 2000 po mnogih letih truda in solza končno prišla do zlate medalje, so njen dosežek čez tri dni uradno razveljavili. V tableti proti gripi, ki jo ji je dal njen zdravnik le nekaj minut pred začetkom tekmovanja, so našli snov s seznama prepovedanih dopinških substanc.Petnajst let pozneje si Andreea prizadeva za ponovno priznanje zlatega dosežka in svoje dostojanstvo.