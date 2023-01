TV namigi: Percy proti Goljatu, Posebne zgodbe in Skrivnost Savdske Arabije

Sreda, 18. januarja

Percy proti Goljatu (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Percy vs Goliath. Kan., 2020. Režija: Clark Johnson. Igrajo: Christopher Walken, Roberta Maxwell, Christina Ricci, Zach Braff, Adam Beach. Bio. film. 110 min.

Percy Schmeiser (Christopher Walken) je kmetovalec v majhnem kraju v kanadski provinci Saskatchewan. Že vse življenje prideluje repno ogrščico iz semen, ki jih je sam vzgojil, kot ga je naučil oče, njega pa njegov oče. Zato ga vest o tem, da ga bo agrikulturni velikan Monsanto tožil, ker je brez licence posadil njihovo gensko spremenjeno repno ogrščico, zelo prizadene. Poišče odvetnika Jacksona Weaverja (Zach Braff), ki je dober človek, tudi usposobljen pravnik, vendar se mora spopasti s četo pravniških svetovalcev agrikulturnega velikana. Sodni proces ni zastonj, poleg tega mora Percy skrbeti še za kmetijo. K sreči za njegov primer sliši Rebecca Salcau (Christina Ricci), okoljevarstvena aktivistka, ki ima načrt, kako nadaljevati boj ...

Posebne zgodbe: ADHD: TV SLO 1 ob 17.20 in 23.30

Slo., 2022. Režija: Primož Meško. Dok. odd.

Posebne zgodbe: ADHD. Foto TVS

Sedmošolec Jon in tridesetletni Matic živita vsak svoje življenje v različnih krajih in okolju, a ju, kljub razlikam, druži ADHD, motnja pozornosti s hiperaktivnostjo. Ima jo od 3 do 5 odstotkov otrok in mladostnikov in je vseživljenjska. Ta diagnoza je vzrok nekaterih vedenjskih posebnosti in drugih težav, pri katerih pa ne gre za nevzgojene otroke, čeprav osebam z ADHD to pogosto očitajo. Jon in Matic nas popeljeta skozi svoj vsakdan, bolj in manj težke trenutke. Skupaj z bližnjimi in strokovnjaki nam pomagata spoznati in razumeti to motnjo, ki ne vpliva le na vedenje, temveč tudi na učenje, odnose, življenje posameznika in njegovega širšega okolja.

Skrivnost Savdske Arabije: TV SLO 2 ob 19.00

Mysterious Saudi Arabia. Nem., 2020. Režija: Oliver Halmburger, Heike Schmidt in Thomas Staehler. Dok. odd. 55 min.

Skrivnost Savdske Arabije. Foto TVS

Savdsko Arabijo so zaznamovali ognjeniki in puščave. Nekoč so tem krajem vladala plemena, ki so se pogosto spopadala med seboj; rodovitne zemlje je namreč bilo in je je še vedno malo. O časih, ko je bil Arabski polotok še rodovitna savanska pokrajina, pričajo le starodavni petroglifi. Svoj pečat so na polotoku pustili sloviti Nabatejci, ki so po karavanskih poteh s kamelami tovorili blago. V savdskem mestu Mada in Saleh so zapustili mogočne grobnice. Tudi Meka je bila sprva le eno izmed postajališč za karavane, vse do rojstva preroka Mohameda in razvoja islama, ki je korenito spremenil potek zgodovine.