TV namigi: Pesem Evrovizije 2023, Total in polfinale lige prvakov

Torek, 9. maja

Pesem Evrovizije 2023, 1. predizbor iz Liverpoola (Premiera): TV SLO 2 ob 21.00

VB, 2023. Komentira: Andrej Hofer. Prenos. 120 min.

Po lanski zmagi ukrajinske skupine Kalush Orchestra bi letošnja Pesem Evrovizije tradicionalno morala potekati v Ukrajini. A zaradi ruske agresije na Ukrajino bo letošnje tekmovanje gostila Velika Britanija, in sicer bo potekalo v Liverpoolu. Vse tri večere bodo vodili angleški voditelj Graham Norton, angleška pevka in plesalka Alesha Dixon, ukrajinska pevka Julia Sanina in angleška igralka in pevka Hannah Waddingham, ki trenutno igra v popularni seriji Ted Lasso. V prvem polfinalu bo nastopilo 15 držav, v finale se jih bo uvrstilo deset.

Total – zeleno zavajanje energetske multinacionalke (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Le système total, anatomie d'une multinationale de l'energie. Fr./Belg., 2022. Režija: Jean-Robert Viallet. Dok. odd. 60 min.

Total – zeleno zavajanje energetske multinacionalke. Foto TVS

Svetovna poraba premoga, plina in nafte dosega rekordne vrednosti. Tudi povpraševanje po nafti je čedalje večje. Energetsko podjetje Total obljublja, da lahko zagotovi prehod iz sistema fosilnih goriv v sistem, ki temelji na obnovljivih virih energije.

Dokumentarni film, ki prikaže delovanje te multinacionalke na treh celinah, močno omaja verodostojnost njihovih napovedi, da bodo do leta 2030 zaradi podnebnega segrevanja postali eden največjih proizvajalcev čistih energij.

Lahko Total, v katerem sončna in vetrna energija obsegata le 0,5 odstotka proizvodnje, v resnici omogoči energetski prehod? Ali pa se za tem zelenim zavajanjem skrivajo le apetiti po čim večjih zaslužkih?

Real Madrid – Manchester City: Kanal A ob 20.30

Nogomet (M). UEFA Liga prvakov 2022/2023. Polfinale. Prenos. 150 minut.

Polfinale lige prvakov. Foto Pro Plus

Prva polfinalna poslastica v Ligi prvakov v Madridu bo za oba kandidata za končno zmago najzahtevnejša preizkušnja sezone. Doslej so bili oboji zelo prepričljivi, sploh City, ki v tej sezoni med elito sploh še ni izgubil.

Če bo ostal neporažen tudi po gostovanju na stadionu Santiago Bernabeu, bo bližje finalu kot 'kraljevi klub', ampak Madridčani so tudi letos dokazali, da so zlasti pred svojimi navijači favoriti proti vsakemu nasprotniku. Real se bo na prvi tekmi nedvomno zadovoljil izključno z zmago, za Angleže pa so sprejemljivi tudi ostali rezultati.