FOTO:TV namigi: Pesem Evrovizije, Alica izza ogledala, Sipki pesek in Znan obraz ima svoj glas

Sobota, 16. maja



Pesem Evrovizije: Najboljših 25 in Evropa, prižgimo luč: TVS 1 ob 20.00 in 21.00

Alica izza ogledala: Planet TV ob 22.50

Sipki pesek. FOTO: TVS



Znan obraz ima svoj glas: Pop TV ob 20.00

Denis Avdić FOTO: POP TV

V oddaji Najboljših 25 bomo izvedeli, katera od dosedanjih slovenskih evrovizijskih pesmi se je gledalcem najbolj usidrala v srce. Med 27. aprilom in 2. majem je namreč potekalo spletno glasovanje za slovensko evrovizijsko pesem. V oddaji, ki jo bo vodil Nejc Šmit, bodo predstavili rezultate od 25. do prvega mesta.Večer se bo nadaljeval s šovom Evropa, prižgimo luči! – poklonili se bodo vsem skladbam iz 41 držav, ki bi se morale predstaviti letos. Večer bodo povezovali Chantal Janzen, Edsilia Rombley in Jan Smit, nizozemski voditelji, ki bi morali voditi izbor Pesem Evrovizije 2020.Domišljijska pustolovščina z zvezdniško igralsko zasedbo je nadaljevanje filma Alica v Čudežni deželi (2010) Tima Burtona, a čeprav je enako vizualno osupljiva kot izvirnik, zgodbi manjka šarma in prepričljivosti, da bi gledalci lahko film res vzljubili.Alica se zaradi neverjetnih zgodb o Čudežni deželi v resničnem življenju znajde v psihiatrični ustanovi. Ko ji uspe pobegniti, se s pomočjo čudežnega ogledala vrne v fantastični svet živopisnih pokrajin in magičnih bitij. Toda njen prijatelj Nori Klobučar je v hudi nevarnosti, tiranska Srčna kraljica pa znova načrtuje zasužnjenje dežele.Vzhodna Nemčija v 70. letih prejšnjega stoletja. Fred in Jonas sta dobra prijatelja. Desetletnika živita ob meji z Zahodno Nemčijo in domišljijo jima polnijo novice in govorice o svetlem svetu za mejo. Njuno življenje je ne glede na vse lepo in polno dogodivščin. Dokler Jonasova mama ne zaprosi za izhod iz države in postane »državna sovražnica«. Fred in Jonas se lahko družita le še naskrivaj ...Topel film, ki ne opleta s klišeji in ne tlači svojega sporočila gledalcem po grlu, je navdušil kritike in gledalce na več festivalih.Po svojem plesnem šovu bo Pop TV ponovila še zadnjo sezono svojega glasbenega šova.V peti sezoni je na voditeljskem stolčku ostal Denis Avdić, za žirantsko mizo pa so prvič sedli igralka Lara Komar, pevka Lea Sirk in igralec Marko Miladinović. Preobrazbam strokovnjakov s področja plesa, petja, maske in imitacij pa so se prepustili slovenski pevci različnih glasbenih žanrov: Eva Boto, Alex Volasko, Ana Dežman, David Amaro, Maja Oderlap, Srđan Milovanović, Petra Zore in Matic Supovec.