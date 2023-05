TV namigi: Pesem Evrovizije, Juliet, gola in Dansko dekle

Sobota, 13. maja

Pesem Evrovizije 2023, izbor iz Liverpoola: TV SLO 1 ob 21.00

Eurovision 2023 Grand Final. VB, 2023. Voditelji: Julia Sanina, Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon. Komentator: Andrej Hofer. Prenos. 240 min.

V finalu bo letos sodelovalo 26 držav, po deset iz torkovega in četrtkovega polfinala, tako imenovanih velikih pet (Španija, Francija, Italija, Nemčija in Velika Britanija) ter lanska zmagovalka Ukrajina.

Slovenski predstavniki Joker Out so se v finale uvrstili iz drugega predizbora in bodo v finalu nastopili kot 24. od 26 držav. Uro pred Evrovizijo bo na sporedu še posebna reportaža iz Liverpoola, kjer bodo prikazali dogajanja dveh tednov vaj, generalk in prireditev v Liverpoolu.

Na stavnicah je na prvem mestu Loreen, ki bo nastopala za Švedsko in ima tako možnost, da postane ena redkih dvakratnih zmagovalk Evrovizije. Loreen je namreč že zmagala leta 2012, ko je nastopala s pesmijo Euphoria.

Juliet, gola: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Juliet, Naked. ZDA, 2018. Režija: Jesse Peretz. Igrajo: Chris O'Dowd, Rose Byrne, Ethan Hawke, Kitty O'Beirne, Alexandra Clatworthy, Lily Brazier. Kom. 110 min.

VIKEND - Juliet, Naked - Juliet, gola Foto Tvspored-service Tvspored-service

Annie je v dolgoletni ljubezenski zvezi z Duncanom, obsedenim oboževalcem obskurnega rockerja Tuckerja Crowa. Ko se v javnosti pojavi posnetek enega od Tuckerjevih hitov, ki je nastal pred petindvajsetimi leti, se Anniejino in Duncanovo življenje spremeni, še posebno, ko se srečata s Tuckerjem.

Film, posnet po romanu Nicka Hornbyja, je bil premierno predvajan na filmskem festivalu Sundance. Čeprav je narativa precej standardna, odlični igralski trio in dobra kemija med Hawkom in Byrnovo iz filma naredijo simpatičen izdelek, čeprav ne gre za eno najboljših Hornbyjevih priredb.

Dansko dekle: TV SLO 2 ob 21.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Danish Girl. Koprod., 2015. Režija: Tom Hooper. Igrajo: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Tusse Silberg, Adrian Schiller, Amber Heard. Drama. 125 min.

Biografska drama je prirejena po istoimenskem romanu avtorja Davida Ebershoffa.

Zakonca Wegener spoznamo leta 1926 v slikovitem Københavnu. Tam Einar (Eddie Redmayne) kot krajinski slikar uživa pomemben status v umetniških krogih, medtem ko se njegova žena Gerda (Alicia Vikander) s svojimi portreti uglednih državljanov še vedno uveljavlja.

Nekega dne povsem nedolžna prošnja sproži usoden preobrat. Da bi pravočasno dokončala portret, Gerda zaprosi svojega moža, naj si nadene obleko in ji pozira namesto ženskega modela.