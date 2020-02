TV namigi: Pete in njegov zmaj, Mami, strah me je in košarka

Četrtek, 2. februarja

Pete in njegov zmaj: Planet TV ob 20.00

Mami, strah me je: TVS 2 ob 18.20

Mami, strah me je Foto TVS

Košarka: Kanal A ob 17.45

Košarka, reprezentanca Foto Kzs

Gozdna čuvajka Grace nekega dne med obhodom odkrije dečka Peta, ki že šest let živi v gozdu, preživeti pa naj bi mu pomagal prijatelj Elliott. Grace se z očetom in malo Natalie odpravi raziskat Petovo skrivnost in izkaže se, da je fantkov skrivnostni prijatelj prijazni zmaj. Toda na videz nevarni stvor nažene strah v kosti meščanom, ki se pod vodstvom Nataliejinega mrkega strica Gavina odpravijo na neusmiljen lov.Prisrčna družinska pustolovščina, ki ne pretirava s sladkobnostjo.Avtorji oddaje so spremljali družini s hčerkama, ki ju trpinči tesnoba. Deklici se s težavo prebijata skozi dan. Signe si ne upa stopiti v dvigalo, nastopiti pred šolskim razredom in zagrešiti kakršne koli napake. Lauro neprestano skrbi za varnost staršev; če mame ali očeta ni v bližini, jo prevzame neizmeren strah. Družini se zato udeležita strokovnega terapevtskega programa in vztrajno izpolnjevanje nalog jim prinese mirnejši vsakdan.Film bo hkrati iskal in ozavestil občinstvo o mehanizmih, zaradi katerih vedno večja skupina otrok in mladostnikov čuti onesposobljena.Slovenska reprezentanca začenja pot k ubranitvi naslova evropskega prvaka. Za začetek kvalifikacij naše čaka gostovanje na Madžarskem. Z vzhodno sosedo se je Slovenija nazadnje pomerila prav v pripravah pred EuroBasketom 2017 in jo takrat visoko premagala.