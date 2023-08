TV namigi: Picassove skrivnosti, Tarča in Arcimboldo

Četrtek, 31. avgusta

Picassove skrivnosti (Premiera): TV SLO 1 ob 21.30

The Mysteries of Picasso. Fr., 2023. 1/2. Režija: Georges-Marc Benamou. Dok. miniserija. 50 min.

Pablo Picasso velja za enega izmed najbolj znanih, razvpitih in ikoničnih slikarjev vseh časov. V dokumentarni pripovedi v dveh delih avtorji orišejo umetnikovo življenje in ustvarjanje tudi s še neobjavljenimi in redkimi arhivskimi posnetki iz otroštva ter pričevanja njegovih hčerke Palome in vnukov Bernarda, Olivierja in Diane. Avtorji prikažejo tudi Picassovo zavezanost komunizmu po Guernici, rivalstvo z Matissom in Braquom, zapleteno ljubezensko življenje in najnovejše razprave o Picassovem odnosu do žensk, ki jih je spodbudilo gibanje #jaztudi.

Prvi del dokumentarnega filma prikaže Picassovo otroštvo vse do časa, ko doseže svetovno slavo. Pablo odrašča v revni, a topli družini. Pri 14 letih ga zaznamuje smrt mlajše sestre. Takrat se odloči postati slikar. Svojo umetniško pot začne v Barceloni, kjer spozna najpomembnejša dela španskih slikarjev. Pri 20 letih pa se s pesnikom Casagemasom odpravi v Pariz. Najprej životari na Montmartru, potem pa spozna Vollarda, trgovca s slikami, ki priredi razstavo njegovih slik in jih večino proda. Takrat Picasso spozna svojo prvo muzo Fernande Olivier.

Tarča: Poplave: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd.

Kako so po skoraj štirih tednih tisti, ki so ostali brez vsega?

Studio oddaje Tarča bo tokrat eno najbolj prizadetih območij, z ustvarjalci oddaje bodo tudi domačini. Med drugim bodo v oddaji ugotavljali, kako zlahka so v preteklosti sprejemali prostorske načrte in dodeljevali gradbena dovoljenja tudi na poplavnih območjih ter kako so delili sredstva za vzdrževanje in naložbe. Kaj bomo spremenili?

Arcimboldo – portret drzneža (Premiera): TV SLO 1 ob 23.10

Arcimboldo, portrait d'un audacieux. Fr., 2022. Režija: Benoit Felici. Dok. odd. 55 min.

Arcimboldo – portret drzneža. Foto TVS

Italijanski slikar Giuseppe Arcimboldo (1526 ali 1527–1593) je najbolj znan po edinstvenem slogu, predvsem portretih, v katerih je s svojo neizčrpno domišljijo združil umetnost, znanost in naravo. Domiselni portreti ljudi so sestavljeni iz realistične upodobitve sadja, zelenjave, različnih rastlin, živali, knjig itd.

Za umetnika 16. stoletja je bil pred svojim časom. Takrat je užival slavo, a bil nato pozabljen vse do 20. stoletja, ko so ga nadrealisti razglasili za svojega predhodnika. Pravzaprav ne preseneča dejstvo, da je bil med njegovimi občudovalci tudi Salvador Dali. Njegova najbolj znana dela so portreti štirih letnih časov, štirih naravnih elementov (zrak, zemlja, ogenj, voda) in portreti, ki upodabljajo poklice.