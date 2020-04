FOTO:TV namigi: Pisma iz Iwo Jime, Obritoglavec pod krinko, Ko si spal in Pravica v Chicagu

Četrtek, 2. aprila

Pisma iz Iwo Jime: Kino ob 21.45



Obritoglavec pod krinko: Kanal A ob 21.30

Obritoglavec pod krinko Foto Pro Plus



Ko si spal: Planet TV ob 20.00

Ko si spal Foto Planet TV



Pravica v Chicagu: Pop TV ob 22.20

Pravica v Chicagu Foto Pro Plus

Po filmu Zastave naših očetov, v katerem je podrobno opisana bitka za otok Iwo Jima z vidika ameriških vojakov, sta Steven Spielberg (kot producent) in Clint Eastwood (kot režiser) posnela še film, ki opisuje doživljanje bitke z japonske strani.Glede na to, da je otok prekrit s skalovjem in vulkani, so japonski voditelji sklepali, da je to idealen teren, na katerem lahko presenetijo zavezniške sile. Japonski general Tadamichi Kuribayashi je kljub dvomom v smiselnost takšne akcije prevzel vodstvo japonskih enot in pripravil nenavadno strategijo ...Agent Foster se infiltrira v skupino borcev za belo nadvlado z namenom, da bi preprečil teroristični napad. Obetavni analitik se mora soočiti z izzivi nove identitete, s katero se poda v nevarni svet neonacistov, hkrati pa mora ohraniti stara načela. Neonacisti se v tem času ravno lotevajo sestavljanja bombe za večji napad.Scenarij za film je nastal po pripovedi FBI-jevega agenta, ki je petnajst let svojega življenja preživel pod krinko v različnih skupinah za belo nadvlado. Dobra igra Daniela Radcliffa pripomore k temu, da film uspešno prikaže sovražno subkulturo, ki te dni čedalje bolj leze na površje družbe.Lucy dela kot prodajalka žetonov na podzemni železnici. Čeprav ima prijetno stanovanje, mačko in nekaj prijateljev, najbolj hrepeni po družini. Že nekaj časa je na skrivaj zaljubljena v moškega, ki ga vsak dan videva v službi, a je on ne opazi.Nekega dne Lucy svoji simpatiji reši življenje in ga pospremi v bolnišnico. Tam izve, da je neznancu ime Peter Callaghan. Ko v bolnišnico pridrvi Petrova številčna družina, vsi mislijo, da je njegova zaročenka ...Sestrska serija Gasilcev iz Chicaga, Chicaške policije in Urgence v Chicagu je trajala eno samo sezono.V seriji spremljamo ekipo odvetnikov in preiskovalcev, ki se borijo za pravice meščanov. Pomočnik državnega tožilca Peter Stone in glavni preiskovalec Antonio Dawson se pripravljata, da bosta pred sodišče spravila požigalca, ki je kriv za smrt 39 ljudi. A ko se znajdeta pred osumljencem z vprašljivim priznanjem in motivom, spoznata, da ju čaka težko delo.