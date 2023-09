TV namigi: Planet pomaga, Flash Helmut Newton in Tukaj sva

Nedelja, 3. septembra

Planet pomaga: Poplave 2023: Planet TV ob 20.00

Slo., 2023. Posebne odd. 155 min.

V nedeljo bodo na Planetu pripravili večer dobrodelnosti, v sklopu katerega bo na sporedu tudi dobrodelni Milijonar.

Voditelj Jure Godler bo ob tej priložnosti na vročem stolu gostil Tino Gaber, Sašo Lendero in Marka Miladinovića. Program se bo sicer začel takoj po osrednji informativni oddaji Planet 18. Najprej bosta komika Gašper Bergant in Žan Papič gledalce popeljala v Luče ob Savinji. Skozi zgodbe tamkajšnjih prebivalcev bosta osvetlila dogajanje med katastrofalnimi poplavami in pokazala, kakšno je tam trenutno stanje.

Sledil bo studijski del z voditeljema Katarino Braniselj in Igorjem Krmeljem. Vsi skupaj bodo za pomoč prizadetim v poplavah poskusili zbrati čim večji znesek.

Flash (Premiera): HBO ob 20.00

The Flash. Koprod., 2023. Režija: Andy Muschietti. Igrajo: Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston. Akc. film. 145 min.

Priljubljen član Lige pravičnih, Flash, je dobil svoj prvi samostojni film.

Vzporedni svetovi trčijo skupaj, saj Barry Allen uporabi svoje supermoči za potovanje skozi čas, da bi spremenil dogodke v preteklosti. Vendar pa s poskusom, da bi rešil svojo družino, nehote spremeni prihodnost. Barry je tako ujet v kruti sedanjosti, v katero se je vrnil general Zod, ki grozi z uničenjem, okoli Barryja pa ni drugih superjunakov, ki bi mu lahko priskočili na pomoč. Morda le, če mu uspe iz upokojitve zvabiti zelo drugačnega Batmana in iz ujetništva rešiti zaprtega Kryptonca ...

Helmut Newton: Lepe in poredne: TV SLO 1 ob 22.25

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful. ZDA, 2020. Režija: Gero von Boehm. Dok. film. 95 min.

Legendarni Helmut Newton, veliki mojster modne fotografije, je zaslovel s provokativnimi fotografijami žensk. Njegove upodobitve pogosto golega ženskega telesa še danes burijo duhove. Je Newton slavil moč svojih portretirank? Je v njih videl le spolne objekte?

V filmu svoj pogled na kontroverznega fotografa razkrijejo prav njegove muze, tudi Grace Jones, Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, Marianne Faithfull in Hanna Schygulla, pa slovita urednica revije Vogue Anne Wintour in umetnikova žena in sodelavka, fotografinja June Newton.

Med številnimi arhivskimi posnetki film ponudi tudi Newtonovo burno televizijsko soočenje s Susan Sontag, ki fotografa odkrito obtoži mizoginije.

Tukaj sva: TV SLO 2 ob 22.45

Hine anachnu. Izr./Ita., 2020. Režija: Nir Bergman. Igrajo: Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman, Efrat Ben-Zur. Drama. 100 min.

Prisrčen, na trenutke trpek, a optimističen film ceste je delo režiserja Nira Bergmana, ki je med drugim režiral tudi izjemno uspešno TV-serijo Na terapiji.

Aharon je posvetil življenje vzgoji avtističnega sina Urija, ki je po ločitvi ostal pri njem. Opustil je tudi obetavno kariero grafičnega oblikovalca. Z Urijem živita v urejeni, nežni rutini, v kateri se oba najbolje znajdeta. Skrbita za ribe v akvariju, kuhata Urijeve najljubše jedi, testenine v obliki zvezdic, in nenehno gledata Chaplinovo klasiko Pobič. V ta skoraj nepredušno zaprt svet se vplete Urijeva mati, ki želi, da bi zdaj že odraslega fanta vključili v bivalno skupnost, v kateri živijo njemu podobni ljudje.

Aharon je prepričan, da Uri še ni pripravljen na vstop v drugačen svet, zato pobegneta od doma in se odpravita na zadnje skupno potovanje. V zraku pa visi temeljna dilema. Kdo v bistvu ni pripravljen na veliko spremembo – Uri ali Aharon?