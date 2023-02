TV namigi: Planica, Ukrajina: Pot v vojno in kratki filmi o slovenščini

Torek, 21. februarja

Planica, Planica: svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Otvoritvena slovesnost. Slo., 2023. 120 min. Prenos.

Težko pričakovano FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023 se bo danes začelo z otvoritveno slovesnostjo, trajalo pa bo dva tedna. Prvenstvo se bo 5. marca sklenilo z moškim tekom na smučeh na 50 km. V tem času se bo v treh panogah zvrstilo 24 bojev za odličja.

V dveh tednih tekmovanj bomo spremljali 12 končnih odločitev v teku na smučeh, sedem v smučarskih skokih, v nordijski kombinaciji pa pet. Omeniti velja tudi prvo tekmovanje mešanih ekip v nordijski kombinaciji na tekmah svetovnega prvenstva.

Ukrajina: Pot v vojno (Premiera): TV SLO 1 ob 20.50

Ukraine, chronique d'une guerre annoncée. Fr., 2022. Režija: Anne Poiret. Dok. odd. 60 min.

Ukrajina: Pot v vojno. Foto TVS

Rusija je Ukrajino napadla februarja 2022, a se je vojna v resnici začela že z napadi na Doneški bazen leta 2014.

V dokumentarni oddaji je zaobjeto vse, kar je pripomoglo k netenju spora ali je povezano z njim: vrnitev retorike hladne vojne, uničevanje Doneškega bazena, priključitev Krimskega polotoka in prizadevanja ameriške, nemške, francoske politike za umiritev razmer. Dodan je komentar o odnosu zahodnih držav do Putina, opis visoke politike pa se prepleta s pričevanji obupanih prebivalcev Doneškega bazena, ki so od februarja 2022 večinoma v izgnanstvu.

Neverjetne dogodivščine slovenskega jezika (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Režija: Kaya Tokuhisa. Kratki film. 5 min.

Neverjetne dogodivščine slovenskega jezika. Foto TVS

S flimom Kozarec vode se začenja serija štirih kratkih filmov, ki vsak po svoje opozarjajo, kako zelo smo navajeni na samoumevnost vsakdanjega sporazumevanja. V prvem delu z naslovom Kozarec vode mož in žena presodita, da ju natakarica v baru ne razume, zato začneta govoriti v drugem jeziku – s pomočjo slovarskih razlag. Smeh, ki se mu ob gledanju filmov gotovo ne boste mogli izogniti, pa je sam po sebi najboljši dokaz, da nas razmišljanje o jeziku hkrati privede do sproščenosti v njem: ste si kdaj mislili, da se boste krohotali — sinonimom, slovarskim razlagam ali definiciji preglasa?