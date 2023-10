TV namigi: Po Mekongu s Sue Perkins, Zločinski um in Nikotin, mamilo ...

Ponedeljek, 2. oktobra

Po Mekongu s Sue Perkins (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

The Mekong River with Sue Perkins. VB, 2014. 1/4. Dok. serija. 60 min.

Angleška igralka in komičarka Sue Perkins se je za BBC-jevo miniserijo odpravila na potep po reki Mekong.

Svojo odisejado začne v Vietnamu, kjer obišče »kraljico rezancev« Si Hei, ki Sue vzame za vajenko. Že ob zori skupaj pripravita jedi, ki jih nato s čolna prodajata na plavajoči tržnici. Nato obišče družino pridelovalcev riža, ki si želi boljše prihodnosti za sinova, zato se ukvarja tudi z dobičkonosnim, a tveganim gojenjem kozic.

V Kambodži se sestane z enim izmed zadnjih preživelih zapornikov Rdečih Kmerov in spoznava življenje domačinov v ribiški vasi na kolih na jezeru Tonle Sap.

Zločinski um (Premiera): Star Crime ob 22.00

Criminal Minds. ZDA, 2022. 16. sezona. 1/10. Režija: Nelson McCormick. Igrajo: Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez, Paget Brewster. Nan. 55 min.

Zločinski um. Foto Star Crime

Serija se je leta 2020 zaključila s 15. sezono, a se vrača s podnaslovom Evolution.

V 16. sezoni elitna ekipa kriminalističnih ustvarjalcev profilov pri FBI-ju naleti na nov grozljiv primer. Ko najstnico ugrabijo iz njenega doma v Marylandu in ubijejo njene starše, je ekipa prepričana, da je isti storilec ubil štiričlansko družino v Virginiji. Medtem ko Tara Lewis raziskuje primer, pri katerem so odkrili več trupel v kontejnerju v Washingtonu, se primer ugrabitve razvija tako, da privede nazaj v ekipo nekdanjo analitičarko Penelope Garcia.

Nikotin, mamilo, ki povzroča odvisnost: TV SLO 2 ob 23.20

Nikotin - Droge mit Zukunft. Nem., 2020. Režija: Bärbel Sill. Dok. film. 55 min

Nikotin, mamilo, ki povzroča odvisnost. Foto TVS

Dokumentarna oddaja prinaša zgodovinski pregled razvoja tobačne industrije in podpornih marketinških akcij. Pojasni tudi velik razmah elektronskih cigaret in reklamnih sporočil, ki zagotavljajo domnevno neškodljiv užitek brez smradu in ohranjajo industrijo cvetočo – kljub znanstveno dokazani škodljivosti nikotina, ki povzroča zasvojenost.

Oddaja razkriva tudi srhljivo osebno zgodbo mladeniča, ki je moral pri 17 letih zaradi e-cigaret na presaditev pljuč.