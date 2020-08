TV namigi: Pobalina, Angry Birds in Gola zabava

Petek, 14. avgusta



Pobalina: TV SLO 2 ob 21.20



Angry Birds: Oto ob 20.00



Gola zabava: Kino ob 20.00

VIKEND - No Strings Attached - Gola zabava Foto Tvspored-service Tvspored-service

Leta 2007 je pred obalo Irske nasedla ladja, na kateri je bilo za 440 milijonov evrov kokaina. Policija je zasegla vse pakete – razen enega. Vrednost paketa je bila okoli sedem milijonov evrov. Ko za lokacijo izgubljenega »zaklada« izvesta dva najstniška fičfiriča, ukradeta kolesi in se podata na 160 km dolgo odisejado do zakotnega zaliva. Za njima se prav tako odpravi policist na kolesu. Bizarno smešnim dogodivščinam ni in ni konca …Film, ki je navdih dobil v resničnih dogodkih, je zabavna odisejada, ki je naredila tak vtis, da je dve leti kasneje postal še samostojna serija.Animirani film, ki temelji na priljubljeni videoigri, gledalce popelje na otok, na katerem zadovoljno prebivajo neleteči ptiči. V tej rajski idili pa niso ravno vsi zadovoljni – vzkipljivi Rdeči, ki komaj prenaša vsakdanje nevšečnosti, se znajde na tečaju obvladovanja jeze, kjer spozna Žaka in Bombo, ki ravno tako izstopata zaradi svojega temperamenta. Rdeči se še bolj razjezi, ko njegovi pernati rojaki na otok sprejmejo skrivnostne zelene pujse ...Otroci bodo ob pisanih dogodivščinah zadovoljni, odrasli pa se lahko zamotijo s tem, da preverijo, ali je film res rasističen, kot so mu očitali.Emma je mlada zdravnica, ki dela po 80 ur na teden in živi s tremi sostanovalci. Adam je obetavni televizijski scenarist, ki živi v senci svojega očeta, slavnega televizijskega igralca Alvina.Glede na to, da se njegovo bivše dekle zdaj dobiva z njegovim očetom, razočarani Adam ne verjame več v monogamijo, Emmi pa je kariera pomembnejša od ljubezni. Ko se Adam in Emma, ki se poznata še iz najstniških let, po dolgem času srečata, pristaneta v postelji.