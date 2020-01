FOTO:TV namigi: Pobesneli Max, Okus riža z zelenim čajem, Planet samskih in Doktorica Fosterjeva

Petek, 31. januarja



Pobesneli Max: Cesta besa: Kanal A ob 20.00



Okus riža z zelenim čajem: TVS 1 ob 22.55

Doktorica Fosterjeva: TVS 2 ob 20.00

Več let po katastrofalnih dogodkih, ki so v letu 2060 povzročili padec civilizacije, Maxa še vedno preganja preteklost. Prepričan je, da je najbolje, da po krutem svetu vandra čisto sam. A vseeno se zaplete s skupino ubežnikov, ki se prebija skozi puščavo v bojnem vozilu z odločno Furioso za krmilom. Pobegnili so iz trdnjave, ki jo ustrahuje tiranski Immortan Joe.Po tridesetih letih se je George Miller odločil obuditi kultno franšizo. Tokrat navduši z nepretrganim visokooktanskim pregonom po puščavi in dokaže, da so lahko tudi filmi brez vsebine več kot kvalitetni.Taeko je urbana ženska, ki živi v visoki družbi Tokia v 50. letih in se rada zabava. V sebi pa je nesrečna, ujeta v zakon s pustim poslovnežem. Prepričana, da živi v nekakšnem usodnem pomanjkanju, goji tihe zamere do moža, ki je do nje nenavadno prizanesljiv. Njena nečakinja Secuko je odločena, da se ogne tetini nesrečni usodi in se upre tradicionalni dogovorjeni poroki. Neke noči Taeko spremeni pogled na svoj zakon.Anja je učiteljica glasbe, ki prek spletnih zmenkov neutrudno išče svojo sorodno dušo. Tomek je voditelj najbolj priljubljene in kontroverzne TV oddaje v državi, ki na vsako situacijo odgovori s ciničnim humorjem. Ravno, ko išče temo svoje naslednje oddajo, po naključju sreča Anjo in najde navdih v njeni nepopravljivi romantični naravi.Planet samskih je dokaz, da romantična komedija ni pozabljen žanr, le Hollywood je pozabil, kako se ti filmi snemajo. Mitja Okorn pač ne.Dve leti po tem, ko je zdravnica Gemma Foster (Suranne Jones) moža Simona (Bertie Carvel) razkrinkala kot lažnivca in prešuštnika, se njeno življenje spet zamaje. Simon se namreč z novo ženo Kate in hčerkico Emily vrne v Parminster, kjer nedaleč od Gemme in njunega sina Toma kupi razkošno hišo. Gemma je željna maščevanja ...Portret zastrupljenega zakona, ki razžre nekdanja zakonca in nato vse okrog njiju, tako kot proti koncu prve sezone zaide v precejšnje skrajnosti ljubosumja in maščevalnosti, a je kljub vsemu čustveno dovolj pristen, da je vreden ogleda.