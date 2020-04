TV namigi: Pod toskanskim soncem, Za vsako ceno in Počistimo za umorom

Četrtek, 9. aprila

Pod toskanskim soncem: Planet TV ob 20.00

Za vsako ceno: Kanal A ob 21.55





Počistimo za umorom: Kino ob 20.00

Počistimo za umorom FOTO: Pro Plus

Nedavno ločena pisateljica Frances Mayes se le težko spoprijema s propadlim zakonom, zato ji zaskrbljena prijateljica Patti predlaga, naj si privošči oddih v tujini. Frances odpotuje v Toskano, od koder se sploh noče več vrniti. Kupi si propadajočo vilo in se loti obnove, pri tem pa najde nova poznanstva in ljubezen.Če je film posnet na lokacijah po Toskani, bi moral biti tudi vizualno lep. In fotografija je preprosto osupljiva. Tudi glavno junakinjo lepote novega okolja vznemirjajo, Diane Lane, ki jo igra, pa s svojo mimiko to vznemirjenje dobro odigra. Žal pa je v filmu preveč klišejev.Po nedavni smrti matere sta brata Toby in Tanner tik pred tem, da jima banka zaseže družinski ranč, ker ne moreta odplačati hipoteke. Toby zato sestavi načrt, ki naj bi ga izvedla skupaj z bratom, sicer okorelim kaznjencem: oropala bosta banko. Rop banke jima uspe, prav tako načrt, kako bosta denar oprala: odnesla ga bosta v kazino in se pretvarjala, da sta ga priigrala. A primera se loti teksaški ranger Marcus Hamilton ...Novodobni vestern odlikuje odlična karakterizacija, ki zgodbo povzdigne nad običajne žanrske izdelke o oboroženih ropih. Film je bil nominiran za štiri oskarje.Nekdanja srednješolska navijačica Rose se preživlja kot čistilka. Ko njenega sina Oscarja vržejo iz šole, mu hoče poiskati dobro zasebno šolo.Njen poročeni ljubimec, ki se nekako ne more ločiti od žene, ji omeni, da lahko dobro zasluži s čiščenjem prizorišč umorov. Rose se novega posla loti z zanosom.