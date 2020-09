TV namigi: Pod zadnjo zastavo, Gasilci in Ta teden

Petek, 4. septembra

Trideset let po koncu vietnamske vojne se Lary sreča s soborcema. Prosi ju, da mu pomagata poskrbeti za pogreb sina, ki je padel v iraški vojni. Trojica na poti do vojaškega oporišča naleti na neverjetno okorno vojaško birokracijo. Spominjajo se vietnamskih dni in razglabljajo o pomenu besede domoljubje.Odlično odigran film ceste mojstra ameriškega neodvisnega filma, Richarda Linklaterja in otožna freska ZDA v času iraške vojne. Moški film o prijateljstvu in odpuščanju …Po predstavitveni oddaji, ki je bila na sporedu spomladi, bo zdaj na vrsti druga oddaja, v kateri tekmujejo slovenski gasilci. V vsaki oddaji se bosta dve ekipi soočili z ognjem, vodo, višino, vročino in drugimi ekstremnimi okoliščinami.Vlogi sodnikov v oddaji imata Anže Šilar in Tomaž Klemenčič, ki sta sodila že na več gasilskih tekmovanjih, poleg bo še tudi Klemen Repovš iz Gasilske zveze Slovenije, kot komentatorja pa bosta premagovanje ovir pospremila še en Tomaž Klemenčič (soimenjak sodnika v oddaji) in Jure Dolinar, poklicni gasilec in inštruktor.Začenja se že 12. sezona satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem. Oddaja tudi v novi sezoni ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu slogu, znotraj katerega pa poskrbi tudi za presenečenja.»Oddajo vedno 'friziramo' in se igramo s kakšnimi novitetami znotraj formata, tako da tudi v naslednji sezoni kakšnih novosti ne bo manjkalo. Mislim, da to daje oddaji svežino,« pravi voditelj Jure Godler, ki se že veseli vrnitve pred kamero. V pretekli sezoni se je Jure zaradi epidemije prvič znašel v studiu brez zvestega občinstva ob strani ...