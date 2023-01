TV namigi: Podarim – dobim, Naša hiša in Deset v pol

Sobota, 7. 1.

Podarim – dobim: igra, ki je prebudila tigra (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023 1. del. Režija: Bojan Krajnc. Dok. film. 60 min.

Podarim dobim, akcija zbiranja pomoči slovenskim športnikom (1984–1997), velja za družbeni, športni in marketinški fenomen novejše slovenske zgodovine. Film govori o nastanku akcije, o ljudeh, ki so si jo izmislili in realizirali, o neverjetnih številkah prodanih darilnih kartic, o socializmu in športnem amaterizmu in o dveh različnih generacijah smučarjev, ki so sodelovali v tej kultni akciji.

Drugi del dokumentarnega filma bo na sporedu v soboto, 14. januarja.

Naša hiša (Premiera): TV SLO 1 ob 21.00

Our House. VB, 2022. 1/4. Režija: Sheree Folkson. Igrajo: Tuppence Middleton, Martin Compston, Tommy Finnegan, Weruche Opia, Casper Knopf. Miniserija. 60 min.

Naša hiša. Foto TVS

Napeta zgodba, igra mačke in miši, je posneta po istoimenskem romanu Louise Candlish (2018) in je mešanica srhljivke in ljubezenske zgodbe, ki se dogaja v dveh časovnih obdobjih.

Fi Lawson, za katero se zdi, da ima vse, po vrnitvi domov presenečena ugotovi, da je hiša izpraznjena in da sta v njej dva tujca. Trdita, da sta hišo kupila, imata kupoprodajno pogodbo z njenim podpisom, zjutraj pa sta prevzela ključe. Fi je šokirana, saj sploh ne ve, da je bila hiša naprodaj. Njen mož Bram je izginil in Fi spozna, da je to šele začetek skrivnosti in laži.

Deset v pol (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Deset u pola. BiH, 2021. Režija: Danis Tanović. Igrajo: Branko Djurić, Izudin Bajrović, Helena Vuković, Kerim Čutuna, Almir Palata Prle, Anja Matković, Goran Navojec. Kom. 110 min.

Sarajevo, maj 2021. Baščaršija si skuša opomoči po dolgem in težkem pandemičnem letu. Pandemija še traja, a vseeno – poletje prihaja, z njim pa tudi upanje, da se bodo razmere vsaj za krajši čas izboljšale.

Ko v Enesovo čevapčičarno nekega jutra vstopi Zagrebčanka in reče, da je prišla na »najboljše čevapčiče v Sarajevu«, jo pošlje k Izi, da bi si sam, tako kot po tradiciji, privoščil užitek prve jutranje kave, potem ko je postregel prvi stranki. Povsem neškodljiva, prijazna gesta povzroči popoln razpad sosedskih, poslovnih in zasebnih odnosov ...