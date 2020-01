TV namigi: Podeželski zdravnik, Upokojitev v stilu in Schindler

Nedelja, 26. januarja

Prebivalci okraja lahko vedno računajo na pomoč Jean-Pierra, podeželskega zdravnika. Na voljo jim je sedem dni v tednu, podnevi in ponoči. Toda lepega dne zboli prav Jean- Pierre, saj mu odkrijejo možganski tumor. Iz mestne bolnišnice pošljejo mlado zdravnico Nathalie, da bi mu pomagala. A vprašanje je, če ji bo uspelo v vsem nadomestiti zdravnika, ki se ima za nezamenljivega.Gre sicer za klišejsko zgodbo, a to niti najmanj ne zmoti. Dialogi so izvirni, liki dodelani in prepričljivi, prikaz francoskega podeželja pa pristen.Režiser Thomas Lilti je tudi sam zdravnik in je začel snemati kratke filme med študijem medicine.Trije upokojeni jeklarji, sicer dolgoletni prijatelji Willie, Joe in Al, zgroženo odkrijejo, da je umazana in pohlepna korporacija ukinila sklad za njihove pokojnine in da so ostali brez pošteno zasluženega denarja. A veteranska trojica se ne da, oropali bodo eno od bank, ki je v lasti tega podjetja, da bodo prišli do pokojnin, se dokazali pred bližnjimi in navsezadnje sploh plačali položnice.Ob pričujoči zasedbi bi si najbrž tudi brez scenarija lahko obetali zanimivo filmsko doživetje – in ga tudi dobimo. Zgodba je dobro tempirana, pri čemer se skoraj bolj kot po izvirniku iz leta 1979 zgleduje po Oceanovih 11.Nagrajeni britanski dokumentarni film je nastal leta 1983, zdaj pa so ga restavrirali.Oskar Schindler, češko-nemški industrialec, je imel v lasti majhno tovarno v Krakovu na Poljskem, kjer je leta 1940 zaposlil judovske delavce. Ko se je pregon Judov krepil, je svoje zaposlene uspel ubraniti pred terorjem, saj je gojil prijateljske vezi z vplivnimi nacisti. Schindler je pred gotovo smrtjo v Hitlerjevih koncentracijskih taboriščih rešil več kot tisoč Judov. Potem ko so jih z vlakom že pripeljali v taborišče, je celo iz zloglasnega Auschwitza rešil 300 svojih delavk.