TV namigi: poglejte in morda boste končno zadeli

Sobota, 27. januarja

Poglej in zadeni (Premiera): TV SLO 2 ob 20.05

Slo., 2023. 2. del. Glasb.-dok. odd. 95 min.

Čeprav od zadnje oddaje iz prvotne serije Poglej in zadeni mineva že 25 let, pa so si jo mnogi gledalci zelo dobro zapomnili. Če je prejšnja oddaja Poglej in zadeni prinesla v današnji čas, je tokrat čas za izlet v preteklost.

Poglej in zadeni. Foto TVS

Oddaja prinaša dokumentarni pogled nanjo tako s strani ustvarjalcev, nastopajočih kot tudi gledalcev. V oddaji se bodo spomnili nastopov nekaterih najbolj znanih svetovnih glasbenih imen iz 70., 80. in 90. let 20. stoletja. Poleg tega, pa kot pravijo ustvarjalci, »boste v oddaji videli tudi šopek slovenskih lepotic, ki so v začetku 90. let začele kariero prav v tej oddaji, med njimi tudi Melanija Knavs, danes Trump«.

Everest: Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Everest. ZDA/VB. Režija: Baltasar Kormákur. Igrajo: Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Emily Watson, John Hawkes. Pustolovska drama. 121 minut.

Everest. Foto Pop TV

Osupljiva pustolovščina je posneta po resničnih dogodkih odprav, ki so skušale leta 1996 osvojiti najvišji vrh sveta. Prikaz tragične odprave na najvišjo goro sveta je zgodba o razvoju avanturističnega turizma, o pomanjkanju človekovega spoštovanja do mogočnosti narave in o nevarnostih pehanja za nerealnimi cilji, predvsem pa je zgodba o kompleksnih ljudeh, ki so hoteli preseči svoje omejitve, a so se morali soočiti s silami, ki jim niso bili kos.

Ob začetkih množičnih komercialnih odprav na Mount Everest vodnika Rob in Scott pripravljata vsak svojo skupino turistov za naskok na vrh. Ker se bojita, da nekateri klienti ne bodo zmogli naporne poti, kljub nesoglasjem združita moči, na dan vzpona pa se vreme hitro poslabša. Alpinistična avantura se v trenutku spremeni v kruto bitko za življenje ali smrt, kjer je lahko vsak nepreviden korak usoden in vsak vdih redkega zraka poguben.

Islandski režiser Kormákur prikaže mojstrsko obvladovanje velikega števila oseb, igralska zasedba svoje delo dobro opravi, kar to je osnova za zanimivo zgodbo, a film je izjemen tudi zaradi posnetkov plezanja, potovanja in razgleda z vršacev.

Perpetuum Jazzile – Vokalna ekstaza 40 let: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Režija: Aljaž Bastič. Konc. 115 min.

Perpetuum Jazzile. Foto TVS

En večjih in najbolj prepoznavnih vokalnih orkestrov na svetu je v Cankarjevem domu konec meseca oktobra 2023 praznoval častitljivih 40 let delovanja.

Zasedba, ki tradicionalno pripravlja koncerte pod imenom Vokalna ekstaza, je tokrat uprizorila tudi pravo vizualno ekstazo. Obudili so vse svoje največje uspešnice, se spomnili vseh obdobij in umetniških vodstev, predstavili pa tudi nove pesmi.

Perpetuum Jazzile je koncertno aktivna zasedba, ki ima za seboj čez 1.000 nastopov, v desetletjih je naštela preko 300 članov pevcev, izdala 13 albumov in DVD, se lahko pohvali z več kot 120 milijonov ogledov na platformi YouTube in zaenkrat ostaja edini slovenski izvajalec, ki je razprodal Stožice dva večera zapored.

Odpor (Premiera): TV SLO 1 ob 22.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Resistance. Koprod., 2020. Režija: Jonathan Jakubowicz. Igrajo: Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer, Félix Moati, Vica Kerekes. Bio. film. 130 min.

Jesse Eisenberg kot Marcel Marceau. Foto TVS

Marcel Marceau je bilo umetniško ime svetovno znanega francoskega pantomimika, ki je zaslovel s svojim likom žalostnega črno-belega klovna gospod Bip. Manj znana pa je zgodba iz njegove mladosti ...

Mladi Marcel čez dan dela v očetovi mesnici, a nadarjeni pantomimik bi rad uresničil svoje sanje na malem mestnem odru in osvojil srce politično aktivne Emme. Da ji ustreže, privoli v nevarno nalogo, ki mu bo za vedno spremenila življenje: pred nemškimi nacisti in krutim oficirjem SS Klausom Barbiejem skuša rešiti 123 židovskih sirot in jih čez mejo prepeljati v Švico.

Z Emmo se pridruži francoskemu odporniškemu gibanju, da bi se zoperstavil okrutnosti vojne, in njegova umetnost bo postala najboljše orožje proti vojnim strahotam …