FOTO:TV namigi: Pogovori z osamosvojitelji: Janez Janša, Milijonar ...

Ponedeljek, 31. avgusta

Pogovori z osamosvojitelji: Janez Janša: TV SLO 1 ob 20.55



Najini mostovi: Pop TV ob 20.00

tvspored-service VIKEND - Najini mostovi - Najini mostovi Foto Tvspored-service Tvspored-service



Milijonar: Planet TV ob 20.00

Foto

Srečno samski: Milijonar: Planet TV ob 21.00

Srečno samski Foto Planet Tv

Janez Janša je pred 30 leti v osamosvojitveni vladi Lojzeta Peterleta postal republiški sekretar za ljudsko obrambo. Diplomirani obramboslovec je bil eden od štirih junakov afere JBTZ in viden član Slovenske demokratične zveze. Ob prevzemu poslov so ga pričakala prazna skladišča Teritorialne obrambe, saj so zvezne oblasti izdale ukaz o odvzemu orožja in premestitvi v skladišča JLA. Pogovor se je sukal predvsem okrog nastajanja slovenske vojske, kar je bila Janševa ključna naloga. Izvedeli smo, kako usodne so bile za prve slovenske vojake večje pošiljke orožja, kdaj se je tehtnica v vojni v psihološkem smislu prevesila na našo stran in katera je še danes tista ločnica, ki Slovence deli na »Janševe« in »Kučanove«.Ljubezenska zgodba serije Najini mostovi se vrača z novimi epizodami. Kristjan Bevk, zdravnik splošne prakse, je po odhodu od doma pustil vrsto odprtih vprašanj, vedno bolj pa spoznava širšo plat zgodbe, zaradi katere je zapustil Vipavo. Njegovi nekdanji veliki ljubezni Moniki, ki je sedaj poročena s Kristjanovim bratom Robertom, pa se z njegovim prihodom življenje začne čedalje bolj zapletati. Številne dramatične skrivnosti še čakajo, da se razkrijejo. Tudi zato se Kristjan obrne na Franjo, da mu iskreno pove, zakaj ga je poklicala v Vipavo ...Na Planet TV prihaja že četrta sezona legendarnega kviza Milijonar, ki ga vodi pronicljivi Jure Godler. Ta je na voditeljski stolček kviza sedel s tretjo sezono, ki je predstavila tudi novo obliko pomoči, pomoč voditelja, pri kateri se je Jure izkazal kot večinoma zelo koristen pomočnik. Kviz je med snemanjem spomladi zaznamovala tudi epidemija koronavirusa, zaradi katere v studiu nekaj časa ni bilo občinstva, tudi v novi sezoni pa bo ustvarjanje kviza potekalo ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov.Vrača se nova slovenska serija Srečno samski, katere snemanje je prekinila epidemija. Prva dva dela sta zato spomladi ostala brez nadaljevanja, tokrat pa si bodo gledalci 12-delno serijo lahko ogledali v celoti. Peter svojo ženo Majo prevara z njeno sestro Jano. Maja, ki ne ve, s kom je Peter skočil med rjuhe, se znajde v pravi krizi in se odloči za skupinsko terapijo pri Bernardu, ki meni, da je z razmerjem konec, medtem ko je njegova partnerica Vida, prav tako terapevtka, nasprotnega mnenja ...