TV namigi: Poj mi pesem, New York, New York in Zlata lisica

Sobota, 15. februarja

Poj mi pesem: TVS 1 ob 20.55

New York, New York: TVS 2 ob 20.00

New York, New York. Foto TVS

Veleslalom (Ž): TVS 2 ob 9.40 in 12.45

Meta Hrovat. Foto Miguel Medina/Afp

Tista črna kitara, Namesto koga roža cveti, Od višine se zvrti … so že ponarodele pesmi Vlada Kreslina, ki ima pri publiki kultni status. Ta ni posledica samopromocijskih strategij, ampak rezultat osebne karizme in sugestivnega glasbenega izraza. Ta temelji na prepletu tradicionalne panonske melodičnosti, rockovskega uporništva in izvirne pesniško-glasbene govorice.Dokumentarec ponuja uvid v ključne faze Kreslinove rasti k avtentičnemu umetniškemu izrazu ter obenem vzpostavlja obrise kulturnega konteksta znotraj katerega deluje že več kot štirideset let. To je film o glasbi in tistih, ki jo imajo radi.Na dan zmage nad Japonsko leta 1945 v newyorškem nočnem klubu poteka množično slavje. Nastopaški saksofonist Jimmy skuša dobiti telefonsko številko Francine, ki poseda sama. Lepi dami, pevki v vojaški organizaciji, se zdi snubec nadležen in vsiljiv. Že naslednjega dne se znajdeta skupaj na avdiciji, kjer se odlično ujameta kot glasbenika. Lastnik kluba jima ponudi zaposlitev, a ponudba velja le, če nastopita skupaj.Mešanica muzikala in trdega realizma ne deluje vedno dobro, a spretna režija in prezenca Lize Minelli film dvigneta nad povprečje.Zlato lisico so morali zaradi slabih snežnih razmer s Pohorja preseliti v Kranjsko Goro. Lanski mariborski veleslalom sta si razdelili Petra Vlhova in Mikaela Shiffrin, a slednje v Slovenijo žal ne bo, saj žaluje za svojim očetom, ki je te dni umrl v starosti 65 let.V veleslalomski razvrstitvi sicer trenutno vodi Federica Brignone, ki si je na zadnji tekmi v Sestrieru zmago razdelila z Vlhovo, medtem ko je Shiffrinova za njima zaostala eno samo stotinko. Dobro so se odrezale tudi Slovenke, Meta Hrovat je bila šesta, Tina Robnik 15. in Ana Bucik 24.