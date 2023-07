TV namigi: Poletna noč, Jovanka Broz in Revni milijonar

Sobota, 1. julija

Poletna noč - Srečen dan: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Voditeljica: Miša Molk. 120 min.

Dogodek je predstavljal otvoritev 71. Ljubljana Festivala. Tomaž Domicelj je že več kot 55 let del slovenske glasbene scene. V 60. letih prejšnjega stoletja je ustanovil kvartet Helioni, samostojno pot nadaljeval kot kitarist in skladatelj ter se v začetku 70. let uveljavil kot tekstopisec in pevec.

Na koncertu so nastopili: Alenka Godec, Alfi Nipič, Anika Horvat, Damjana Golavšek, Dominik Kozarič, Gojmir Lešnjak - Gojc, Hamo, Helena Blagne, Jan Plestenjak, Lara Baruca, Marko Vozelj, Mitja Ferenc, Neisha, Nina Pušlar, Nina Strnad, Nuška Drašček, Saša Lešnjek, Simona Vodopivec Franko, Tinkara Kovač, Tokac, Tomi Meglič. Posebni gost: Tomaž Domicelj. Dirigent: Patrik Greblo.

Jovanka Broz in tajne službe: POP TV ob 18.00

Jovanka Broz i tajne službe. Srb., 2021. 1/8. Režija: Nedeljko Kovačić. Dok. nan. 50 min.

Jovanka Broz in tajne službe Foto Tv Slo

Jovanka Broz je bila najvplivnejša ženska nekdanje Jugoslavije. Skrivnostna in z brezhibnim modnim slogom. Pa tudi tista, ki je stala za prvim moškim države Josipom Brozom - Titom. Serija zajema obdobje od prihoda v Beli dvor prek skrivne poroke do let življenja v izolaciji ...

V prvi epizodi bomo izvedeli, kako je Jovanka dobila delo v Belem dvoru, ki ga je kot protokolarni objekt in občasno rezidenco uporabljal Josip Broz – Tito in kako sta se s zbližala.

Revni milijonar: TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Slumdog Millionaire. VB., 2008. Režija: Danny Boyle. Igrajo: Dev Patel, Saurabh Shukla, Anil Kapoor, Rajendranath Zutshi, Jeneva Talwar. Drama. 120 min.

Revni milijonar Foto Tv Slo

Jamal Malik, osemnajstletni osiroteli fant iz revnega dela Mumbaja se v Indiji udeleži kviza Lepo je biti milijonar. Od dvajsetih milijonov rupij ga loči samo še eno vprašanje. Ker nihče ne verjame, da zna odgovoriti na vsa vprašanja, ga aretirajo zaradi suma goljufije. Jamal policiji pove neverjetno zgodbo o svojem življenju na ulici in o dekletu, ki ga je ljubil in izgubil. Toda kako je fant sploh prišel na kviz? In kako je lahko vedel vse odgovore? Nadčasna zgodba o bratski ljubezni in usodah revnih ljudi je dobila kar osem oskarjev.