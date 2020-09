TV namigi: Poletna noč, Tiho mesto in Čudež na reki Hudson

Sobota, 5. septembra



Tradicionalna Poletna noč bo tokrat posvečena Big Bandu RTV Slovenija, ki praznuje že 75 let, in je bil od nekdaj nosilec razvoja slovenske zabavne in jazzovske glasbe.Ob pomoči Simfoničnega orkestra RTVS in s številnimi solisti (Alenka Godec, Nuška Drašček, Eva Hren, Jadranka Juras, Mia Žnidarič, Nina Strnad, Anika Horvat, Saša Lešnjek, Janez Bončina Benč, Oto Pestner) bo Big Band pod taktirko Lojzeta Krajnčana, Tadeja Tomšiča in Patrika Grebla zaigral zimzelene melodije. Na koncertu se bodo spomnili dolgoletnih prvih mož orkestra, Bojana Adamiča in Jožeta Privška, ter vidnih glasbenih sodobnikov tega časa Urbana Kodra, Maria Rijavca, Janeza Gregorca, Mojmirja Sepeta, Atija Sossa, Jureta Robežnika ...Leto 2020. Zemljo so preplavili Nezemljani, ki imajo izredno občutljiv sluh. Ko zaslišijo zvok, se poženejo za njim in uničijo njegov vir. Družina Evelyn in Leeja Abbota lahko preživi le v popolni tišini – doslej jim je uspelo preživeti, ker je hči gluhonema in poznajo znakovni jezik. Na odmaknjeni kmetiji se trudijo živeti v tišini, tudi otroci se morajo igrati tako, da ne povzročajo niti najmanjšega hrupa. A bitja nekega dne vseeno zaznajo njihovo prisotnost …Preprosta premisa filma je izvedena tako spretno in s toliko srca, da bo navdušila tako ljubitelje žanra kot tiste, ki so jim všeč družinske drame.Clint Eastwood prinaša zgodbo pilota Chesleyja Sullenbergerja, ki je po okvari motorjev leta 2009 zaslovel s pristankom na reki Hudson sredi New Yorka.»Že dolgo nismo imeli dobre novice v New Yorku. Sploh v povezavi z letali,« reče reševalec kapitanu Sullenbergerju v zahvalo za uspešen pristanek na vodi. Alternativa je namreč nazorno prikazana v prvih kadrih, v sanjski sekvenci, skozi katero se Sullyju pred očmi prikazujejo drugačne možnosti. Clint Eastwood mojstrsko plete zgodbo s časovnim fokusom na Sullyjevem zaslišanju v preiskavi o možnostih človeške napake, ki je hkrati prikazana kot njegova (podzavestna) terapija za posttravmatski stres.