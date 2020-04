TV namigi: Pop zvezda, Fantastični štirje in Adria Blues

Nedelja, 26. aprila

Pop zvezda: Nikoli dovolj: Kino ob 20.00

Fantastični štirje: Planet TV ob 22.05



Adria Blues: TVS 2 ob 20.55

Parodija o glasbeni industriji in svetu slave govori o samovšečnem pop in rap superzvezdniku z imenom Conner4Real.Ta je bil nekoč član priljubljenega rapovskega tria, nato pa se je podal v samostojne glasbene vode. Ko postane jasno, da je njegov drugi samostojni album prava polomija, gre njegova kariera strmo navzdol. Conner je pripravljen narediti vse, da bi si povrnil status zvezde in znova uspel. Vse, razen združitve s svojo nekdanjo rapovsko skupino ...Film se osredotoča na štiri izobčence, ki se teleportirajo v drugo, nevarnejše vesolje, kar dodobra spremeni njihove fizične podobe. Četverica je primorana sprejeti svoje nove podobe ter jih izkoristiti v svoj prid, da bi rešili Zemljo pred uničenjem, ki ga načrtuje njihov bivši prijatelj, zdaj najhujši sovražnik.Poskus ponovnega zagona Marvelove franšize Fantastični štirje ni vzbudila navdušenja ne pri kritikih ne gledalcih.Toni Riff, rockovski zvezdnik iz 80. let, je med vojno prišel v Slovenijo in se poročil z oboževalko Sonjo. Zdaj ju ona preživlja z delom na vroči liniji, on pa doma igra tetris. Eden od Sonjinih klicateljev ponudi, da bi Toniju v svojem hotelu organiziral koncert. Sonja prepriča Tonija, da se odpeljeta na Obalo, a mu koncerta ne omeni. Ko prideta pred hotel Adria, Toni zagleda plakate za svoj koncert.Film v Sarajevu rojenega in v Ljubljani živečega režiserja Miroslava Mandića.