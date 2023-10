TV namigi: Popoldne trupla in kolesarji, zvečer pesnik, ponoči ustrahovani

Torek, 3. oktobra

Tri doline Vareseja: Planet 2 ob 15.00

Kolesarstvo (M). Prenos. 120 min.

Potem ko se je v soboto Primož Roglič pognal v sprint nekaj sto metrov pred ciljem Dirke po Emiliji in premagal vse nasprotnike, vključno s Tadejem Pogačarjem, se bosta Slovenca spet znašla skupaj na startu.

Dirko Tri doline Vareseja oba poznata, še več, oba sta na njej že zmagala – Tadej Pogačar lani, Primož Roglič pa 2019. Tadej bo imel ob sebi enako ekipo kot na Emiliji, ob Primožu pa bo tokrat Wout Van Aert. Dirka bo sicer dolga 195,5 kilometra.

S trupli ni šale (Premiera): Kino ob 15.35

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Middle Man. ZDA, 2016. Režija: Ned Crowley. Igrajo: Jim O'Heir, Andrew J. West, Josh McDermitt, Anne Dudek, Tracey Walter. Kom. 130 min.

Lenny Freeman je preprost računovodja stare šole z velikimi sanjami: želi postati slaven stand-up komik. Težava je v tem, da ni najbolj smešen. Ko mu umre mati in mu ne ostane nič razen dolgov in njenega avta iz leta 1953, se Lenny poda na pot, da bi uresničil svoje sanje.

Poda se v Las Vegas na avdicijo za oddajo Stand-Up Stand-Off. Med potjo pobere skrivnostnega po-potnika po imenu Hitch in njegovo potovanje hitro postane slabše, ko se ustavita v baru v majhnem mestu. Lenny skoči na oder, da bi se ogrel pred avdicijo, toda srečanje s provokatorjem vodi do umora.

S truplom v prtljažniku se Lenny in Hitch znajdeta na begu in med tem, ko se Lenny poskuša osvoboditi svojega psihotičnega sopotnika, se trupla kopičijo. Toda Hitcha se ne bo otresel tako zlahka. Poleg tega imata vsa ta kri in uničenje čuden stranski učinek na Lennyja. Pravzaprav izboljšujeta njegovo komedijo.

Rob je tam | Matej Bor (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Slo., 2023. Režija: Amir Muratović. Dok. film. 55 min.

Rob je tam | Matej Bor. Foto TVS

Mateja Bora se spominjamo kot pesnika in dramatika, avtorja himne Hej, brigade in Raztrgancev. Napisal pa je tudi filmsko uspešnico Vesna, prevedel 18 Shakespearovih dram, organiziral znameniti kongres PEN-a na Bledu in ustanovil prvo društvo za varstvo okolja v Jugoslaviji. V epigramih, dramah in romanih je kritično opazoval družbeno dogajanje in bil veliko več kot »dvorni pesnik revolucije«.

Vladimir Pavšič (1913–1993) je ime Matej Bor prevzel leta 1942, s prvo odporniško pesniško zbirko v Evropi, Previharimo viharje. Med partizani je doživel tudi osebno tragedijo, domobranci so umorili njegovo ženo Erno Jamar - Nino. Ko je bil po vojni ravnatelj ljubljanske Drame, so njegovo dramo Vrnitev Blažonovih po petih ponovitvah umaknili s sporeda. Takrat se je odločil, da gre v »literarne partizane« in se samo od peresa – raje je pisal, kot da bi tipkal na pisalni stroj – preživljal vse do upokojitve.

Ustrahovani (Premiera): Star Life ob 22.00

Gaslit. ZDA, 2022. 1/8. Režija: Matt Ross. Igrajo: Sean Penn, Julia Roberts, Dan Stevens, Betty Gilpin, Shea Whigham. Miniserija. 75 min.

Sean Penn in Julia Roberts v seriji Ustrahovani. Foto Star life

Sodoben pogled na škandal Watergate iz 70. let v ospredje postavlja še nepoznane zgodbe in pozabljene like iz tistega časa.

Zgodba se začne leta 1972. Martha Mitchell (Julia Roberts) rada govori z novinarji, kar ne ustreza njenemu možu Johnu (Sean Penn), ki je Nixonov državni tožilec. Zaveda se, da je zaradi svojega obnašanja nepriljubljena pri vladi in svojem možu.

G. Gordon Liddy (Shea Whigham) vodi tolpo bivših agentov FBI in kubanskih izgnancev in je hkrati glavni organizator vloma v sedež demokratske stranke v kompleksu Watergate. John Dean (Dan Stevens) je svetovalec v Beli hiši in je sprva zadovoljen, da ga je predsednik izbral za ta položaj, vendar postaja vse bolj vznemirjen zaradi vpletenosti vlade v kriminal.