TV namigi: Popolni umor, Dekameron in Od Rusije do Irana

Steven je bogataš, poročen z veliko mlajšo Emily, a v njunem zakonu ni nobene topline. Steven si z denarjem lahko kupi vse, kar si poželi, razen ženine ljubezni in zvestobe.Emily dela kot prevajalka za Združene narode in moža vara z revnim slikarjem Davidom. Ko Steven izve za njuno afero, se sooči z Davidom in ga preseneti z mamljivim predlogom. Ponudi mu visoko denarno nagrado, če bo Emily ubil. Sicer spoliran triler, ki pa preveč stavi na presenetljivi preobrat in premalo na skrbno spisan scenarij.Prvi del nanizanke O opatu in duši v vicah prinaša tipično renesančno samozavest in radoživost, oplemeniteno z ironičnim pogledom na človeško naivnost. Fernando použije prašek, ki ga navidezno ubije, in pokopljejo ga kot mrtvega. Opat, ki si deli zemeljske radosti z njegovo ženo, ga iz groba preseli v ječo in mu natvezi, da je zares v vicah …Levison Wood na tokratnem potovanju od Rusije do Irana spoznava pet držav, od južne Rusije prek Azerbajdžana, Gruzije in Armenije do Irana. V zadnjem delu se najprej poda v Armenijo, kjer odkriva pozabljeno vojno območje, nato pa nadaljuje v Iran, do Teherana in Kaspijskega morja, kjer se izteče njegovo tokratno popotovanje.