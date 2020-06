TV namigi: Poslednji kralj, Nerazumen človek in Zaljubljene ženske

Petek, 19. junija Poslednji kralj: TV SLO 2 ob 20.55 Vikendova ocena: 4 (od 5)



Birkebeinerne. Dan., 2016. Režija: Nils Gaup. Igrajo: Jakob Oftebro, Kristofer Hivju, Torkel Dommersnes Soldal, Ane Ulimoen Øverli, Nikolaj Lie Kaas. Zgod. film. 100 min.

Norveška leta 1204. Dežela je razcepljena in opustošena zaradi državljanske vojne. Na eni strani je norveški kralj, na drugi cerkveni vrh. Edini legitimni naslednik po smrti kralja je njegov nezakonski sin, dveletni malček. Polovica kraljestva bi malega kralja seveda rada spravila s sveta, zato dva bojevnika, Skjervald in Torstein, dobita nalogo, da ga skupaj z njegovo materjo spravita na varno na drug konec države. V ostri norveški zimi je to vse prej kot lahka naloga.

Nerazumen človek: Planet TV 2 ob 21.00 Vikendova ocena: 3 (od 5)



Irrational Man. ZDA, 2015. Režija: Woody Allen. Igrajo: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey, Joe Stapleton, Nancy Carroll. Drama. 95 min.

Profesor filozofije Abe Lucas je čustveno na dnu in nikakor ne najde veselja v življenju. Občutek ima, da je vse, kar je kdaj počel, vse od političnega aktivizma do poučevanja, povsem brez smisla. Ko začne poučevati na kolidžu v majhnem mestu, se zaplete z dvema ženskama: Rito Richards, osamljeno profesorico, ki si želi, da bi jo rešil iz nesrečnega zakona, in Jill Pollard, najboljšo učenko, ki postane njegova najboljša prijateljica. Abe sprejme odločitev, ki sproži niz dogodkov, ki bodo za vedno zaznamovali njega, Jill in Rito.

Zaljubljene ženske: TV SLO 1 ob 23.10 Vikendova ocena: 4 (od 5)



Women in Love. VB., 1969. Režija: Ken Russell. Igrajo: Alan Bates, Oliver Reed, Glenda Jackson, Jennie Linden, Eleanor Bron. Rom. film. 135 min.

Erotična klasika o dveh parih, povezanih z brezglavo strastjo, v Angliji v 20. letih. Zgodba se dogaja v angleškem rudarskem mestecu po prvi svetovni vojni. Umetnico Gudrun ljubi konservativni industrialec Gerald. Njena sestra Ursula pa se poroči s svobodomiselnim Rupertom. Odnosi med Gudrun, Ursulo, Geraldom in Rupertom predstavljajo različne obraze ljubezni ...