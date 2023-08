TV namigi: Postaja Fruitvale, Odpadniški junaki in Margaret Atwood

Nedelja, 6. avgusta

Postaja Fruitvale: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Fruitvale Station. ZDA, 2013. Režija: Ryan Coogler. Igrajo: Michael B. Jordan, Melonie Diaz, Octavia Spencer, Kevin Durand, Chad Michael Murray. Bio. film. 100 min.

Drama prikazuje zadnji dan življenja Oscarja Granta, 22-letnega temnopoltega Američana, ki ga je v noči na 1. januar 2009 do smrti ustrelil pripadnik policije na železniški postaji v Oaklandu.

Ko se Oscar zbudi na zadnji dan leta 2008, začuti, da je nekaj v zraku. To ga spodbudi, da začne čim prej izpolnjevati svoje novoletne zaobljube. Njegovo zadnje srečanje tega dne, s policisti na železniški postaji Fruitvale, pa bo pretreslo celo mesto in njegovo zgodbo poneslo po vsej Ameriki. Odlična vloga Michaela B. Jordana, so rekli kritiki.

Odpadniški junaki (Premeira): HBO ob 20.00

Rogue Heroes. VB., 2022. 1. sezona. 1/6. Režija: Tom Shankland. Igrajo: Connor Swindells, Jack O'Connell, Alfie Allen, Jacob Ifan. Akc. nad. 60 min.

Odpadniški junaki. Foto HBO

Dramatizacija resničnih dogodkov, kako so posebne enote ustanovili britanski uporniki v puščavi severne Afrike med najtemnejšimi dnevi 2. svetovne vojne. David Stirling in Jock Lewes sta razočarana nad razvojem vojne v severni Afriki, zato skujeta načrt, po katerem naj bi s padali odvrgli može v puščavo in napadli sovražnika izza prve bojne črte.

Odlična igralska ekipa prinaša zabavno pustolovsko serijo, kakršnih danes skoraj ni več moč videti.

Margaret Atwood: Beseda za besedo je moč: TV SLO 2 ob 22.25

Margaret Atwood: A Word after a Word after a Word Is Power. Kan., 2019. Režija: Nancy Lang, Peter Raymont. Dok. film. 90 min.

Margaret Atwood: Beseda za besedo je moč. Foto TVS

Dokumentarec odgovarja na vprašanje kdo je pravzaprav avtorica priljubljenega romana Deklina zgodba. Uspeh televizijske priredbe njenega romana je ime pisateljice Margaret Atwood povzdignil v tržno znamko. Milijoni bralcev poznajo njene knjige, le malo pa jih ve, kdo je ženska in avtorica za to zgodbo.

Njen literarni genij je večen, za vse čase. Svet opazuje pozorno, zbrano, nadrobnosti ji ne uidejo. Pisateljskega pogleda ne odvrne niti od najbolj grozljivih okoliščin in početij, ki so del resničnega življenja.

V dokumentarnem filmu snemalna ekipa sledi po svetu priznani in nagrajevani kanadski pisateljici Margaret Atwood in spremlja njena številna gostovanja, predavanja, srečanja z bralci. Poda se tudi na obisk prizorišča nastajanja izjemne televizijske uspešnice – serije Deklina zgodba.