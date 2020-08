TV namigi: Postojnska jama, Rajski vrtovi in Mount Everest

Četrtek, 6. avgusta



Poklon Postojnski jami: TV SLO 2 ob 22.30

Z Montyjem Donom po rajskih vrtovih: TV SLO 2 ob 20.00

Z Montyjem Donom po rajskih vrtovih Foto Tv Slo



Izgubljena na Mount Everestu: National Geographic ob 21.00

Izgubljena na Mount Everestu Foto Nat Geo

Dvestoti obletnici odkritja notranjih delov Postojnske jame so se poklonili umetniki, raziskovalci in znanstveniki, častni pokrovitelj slovesnosti pa je bil predsednik Republike Slovenije. Slavnostni program bogatijo glasbene in plesne točke v katerih so se predstavili Ljoba Jenče, Nuška Drašček, Boštjan Dermol s skupino, Komorni godalni orkester Slovenske Filharmonije in plesalci različnih plesnih skupin in žanrov.Vrhunec programa predstavlja nastop italijanskega tenorista Mattea Bocellija. Postojnski jami se je v interpretaciji Tjaše Železnik in Roberta Korošca, s svojim besedilom poklonil tudi slovenski pisatelj Drago Jančar.Priljubljeni britanski voditelj dokumentarnih oddaj o hortikulturi Monty Don razkriva lepote rajskih vrtov. Tokrat so to vrtovi, ki so nastali pod vplivi islamske kulture. V prvi oddaji obišče rajske vrtove v Andaluziji v Španiji ter Maroku in Iranu, v drugi pa vrtove v Turčiji, Indiji in Veliki Britaniji.Rajski vrtovi so v Koranu opisani kot čarobni kraji, polni cvetja in sadnega drevja, kjer senca in voda dajeta zavetje pred neusmiljeno vročino. Za muslimane so ti vrtovi zemeljska podoba raja, ki jih čaka po smrti. Monty bo potovanje začel v Španiji, kjer si bo ogledal alhambrske vrtove ter vrtove v Sevilli, nato pa bo odpotoval v Maroko in Iran.Veteran George Mallory in njegov plezalni partner, novinec Andrew »Sandy« Irvine, sta izginila leta 1924 med eno prvih britanskih odprav na najvišji vrh sveta. Nazadnje so ju videli okrog 245 metrov pod vrhom. Malloryjevo truplo so našli leta 1999, Irvinovega pa še ne.Andrew Irvine naj bi imel s seboj kamero, film v njej pa bi lahko na novo napisal zgodovino. Ekipa plezalcev ima nove informacije o lokaciji Irvinovega trupla in tako tudi priložnost, da reši veliko skrivnost Mount Everesta.