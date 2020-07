TV namigi: Poti svobode, Cesarstvo rdečega zlata, Zgodba o Royu Cohnu

Četrtek, 23. julija

Poti svobode: TV SLO 2 ob 21.25

Cesarstvo rdečega zlata: TV SLO 2 ob 20.00

Cesarstvo rdečega zlata FOTO: TV SLO

Nasilnež. Strahopetec. Žrtev. Zgodba o Royu Cohnu: HBO ob 22.05

Roy Cohn FOTO: HBO

Nadaljevanka je posneta po spominih poljskih žensk iz turbulentnega zgodnjega 20. stoletja. V ospredju dogajanja je družina Biernacke iz Krakova, predvsem tri sestre, ki se borijo za žensko emancipacijo in so trdno odločene, da bodo začele izdajati tednik.V zadnjih dneh julija 1914 ves Krakov govori samo o vojni. Ignacy Biernacki, lastnik tiskarne Panorama in fotograf, se veseli naročila za tiskanje plakatov za mestno hišo. Prepričan je, da bo s poslom dobro zaslužil. Navidezni mir njegove družine prekine izginotje psa. Biernackega dobi v kremplje človek, kateremu je pred četrt stoletja speljal ženo. Posel, s katerim je hotel obogateti ob izbruhu vojne, propade. Iz krakovskega predmestja pa se v vojno podajo prvi oddelki poljskih legionarjev.Eden najbolj priljubljenih sadežev na svetu paradižnik ima svojo zamolčano zgodbo. To je zgodba o globalizaciji. Primer: paradižnik v velikih količinah vzgojijo na Kitajskem, ga tam predelajo, paradižnikovo mezgo v zgoščeni obliki izvozijo v Italijo, kjer jo malce razredčijo in prodajo kot italijansko.Oddaja je tudi trpka zgodba o izkoriščanju delovne sile in zavajanju potrošnikov, hkrati razkriva tudi zanimive utrinke iz zgodovine: Heinzev kečap se je na primer znašel na tekočem traku še pred Fordovimi avtomobili.Dokumentarec Ivy Meeropol prinaša brezkompromisni portret razvpitega pravnika in tožilca starih staršev Meeropolovih, Juliusa in Ethel Rosenberg, obtoženih vohunstva, ki je pozneje vneto zagovarjal njuno smrtno obsodbo v sodnem primeru, znanem kot »primer atomskega vohunstva«.Dokumentarec razkriva življenje Cohna kot glavnega svetovalca senatorja Josepha McCarthyja v poznih petdesetih letih 20. stoletja, vse do osemdesetih, ko je postal varovanec Bele hiše v času Reaganove administracije, vnet aktivist proti homoseksualcem ter mentor mladega Donalda Trumpa. Zatrti homoseksualec Cohn je leta 1986 nazadnje umrl za aidsom.Dokumentarec prinaša obširen, še nikoli viden arhivski material, posnet na vrhuncu Cohnove kariere, ko je bil ena najvplivnejših osebnosti v surovem in burnem svetu politike in poslov v New Yorku.