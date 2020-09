TV namigi: Poti v svobodo, MasterChef in Ameriški predsednik

Četrtek, 3. septembra



Poti v svobodo med drugo svetovno vojno: TV SLO 2 ob 20.00

MasterChef Slovenija: POP TV ob 20.00

MasterChef Slovenija Foto Pro Plus

Covid-19: Ogroženi svet: Discovery ob 22.00

Covid-19: Ogroženi svet Foto Discovery

Britanec Monty Halls se odpravi po gorskih poteh Evrope, ki so jih med drugo svetovno vojno premagovali zavezniški vojaki, da bi prišli na svobodo. Zavezniški vojaki, ujeti na zasedenem ozemlju, so se brez opreme in slabo pripravljeni reševali čez strme gorske grebene, deroče reke, strnjene gozdove, v snežnih zametih in največkrat kar v temi. Izvemo, kako iz britvice izdelaš kompas, zakaj so uporabljali svilene zemljevide, kaj je bodrilo ubežnike in kaj so vojaki prestajali na poti v svobodo.V prvi oddaji se povzpne čez Pireneje. Med drugo svetovno vojno je čez to gorovje pobegnilo okoli 33 000 ljudi. Med njimi je bil tudi takrat 19-letni Bob Frost ...Šesta sezona tekmovanja MasterChef Slovenija se po prekinitvi predvajanja zaradi koronavirusa zdaj nadaljuje. Za osvežitev spomina se bodo v oddaji spomnili čustvenih poti, na katerih so se tekmovalci letošnje sezone znašli doslej. Živčnost, solze in borba so jih z njihovim znanjem in iznajdljivostjo pripeljali do zmagoslavja in pravih MasterChef krožnikov. A poti še zdaleč ni konec.Prvi MasterChef Slovenija je 2015 postal Sašo Miljuševič, leta 2016 je slavil Darko Klemen, leta 2017 pa Sara Rutar, ki je postala tudi prva ženska zmagovalka. Leta 2018 je zmagal Jaka Mankoč, lani pa je slavil 20-letni Anže Kuplenik.Spomladi se je praktično čez noč ljudem po celem svetu življenje močno spremenilo, države so se morale odzvati na izjemne razmere.Ustvarjalci dokumentarca so se pogovarjali z zdravstvenim osebjem, strokovnjaki in znanstveniki. Pa tudi z voznikom avtobusa v Londonu, ki je po razglasitvi pandemije še naprej hodil v službo. Zbolel je in dva tedna preživel v bolečinah, medtem ko se je boril za dih. Dovolj moči ni imel niti, da bi dvignil kozarec vode ...