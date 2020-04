TV namigi: Poti v svobodo, Mleko in Rojen za dirko

Torek, 28. aprila

Poti v svobodo med drugo svetovno vojno: TVS 1 ob 21.05



Mleko – dejstva, številke in prepričanja: TVS 2 ob 20.00

Rojen za dirko: Kino ob 20.00

Britanec Monty Halls se odpravi po gorskih poteh Evrope, ki so jih med drugo svetovno vojno premagovali zavezniški vojaki, da bi prišli na svobodo. Zavezniški vojaki, ujeti na zasedenem ozemlju, so se brez opreme in slabo pripravljeni reševali čez strme gorske grebene, deroče reke, strnjene gozdove, v snežnih zametih in največkrat kar v temi. Izvemo, kako iz britvice izdelaš kompas, zakaj so uporabljali svilene zemljevide, kaj je bodrilo ubežnike in kaj so vojaki prestajali na poti v svobodo.V prvi oddaji se povzpne čez Pireneje. Med drugo svetovno vojno je čez to gorovje pobegnilo okoli 33.000 ljudi. Med njimi je bil tudi takrat 19-letni Bob Frost ...Že desetletja velja, da je pitje mleka del zdravega prehranjevanja. Nutricionisti svetujejo redno uživanje mlečnih izdelkov. A kako zdrav je ta napitek danes? V njegovo intenzivno pridelavo so namreč vključeni tudi prirejena krma in antibiotiki.Del strokovne javnosti trdi, da procesi hlajenja, sterilizacije, pasterizacije in homogenizacije mleka uničujejo proteine, kar naj bi vplivalo na porast alergij, intolerance, celo rakavih obolenj. Drugi strokovnjaki očitke ostro zavračajo.Je torej dnevni mlečni odmerek, ki ga običajno zaužijejo ljudje, prevelik ali ne?Mladi uporniški cestni dirkač Danny Krueger nenehno tvega lastno življenje na cestnih dirkah in izziva srečo. Po hudi nesreči se mora preseliti v majhno mesto k odtujenemu očetu, ki je v preteklosti tekmoval na priljubljenih NASCAR dirkah. Danny kmalu spozna simpatično Jessico in naleti na lokalnega frajerja Jaka, s katerim si skočita v lase.