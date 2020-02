FOTO:TV namigi: Potopljeni eldorado, Vodni baroni, Od blizu in Preverjeno

Torek, 4. februarja





Po ocenah podvodnih arheologov na dnu svetovnih morij ležijo ostanki okoli treh milijonov potopljenih ladij, od katerih je 3500 takih, na katerih je na primer zlato ali druge drage kovine. Z današnjo tehnologijo je te ladje mogoče najti in se tudi dokopati do njihovega dragocenega tovora.Podjetje, kot je Odyssey Marine Exploration, v iskanje teh ladij vlaga približno tri milijone dolarjev na mesec. In kdo se sme polastiti teh ladij in njihovega tovora? Lovci na zaklade? So last države izvora ladje, države, kjer se ostanki nahajajo, ali pa so, kot trdi Unesco, del zapuščine človeštva?Po zlati mrzlici in za njo naftni, je zdaj napočil čas za vodno mrzlico oziroma modro zlato, kot jo imenujejo nekateri. Do leta 2050 bo vsak četrti Zemljan živel v državi, v kateri bodo občutili pomanjkanje vode.Francoska oddaja prikaže ozadje vodne revolucije oz. procesa privatizacije vode. Mednarodne banke in investicijski skladi že oblikujejo monopol nad vodo in vlagajo milijarde evrov v vse, kar je povezano s to dobrino. Voda naj bi postala finančni produkt, kot je nafta, bila bi dobičkonosna, njeno ceno pa bi določal trg. Ponekod po svetu se cena vode tako že oblikuje po pravilih delovanja trga. Ampak ali je to res sprejemljivo?Od blizu bomo spoznali nekdanjega jeznega mladeniča, pankerja, ki je videti kot vzvišeni salonski lev iz drugega časa. Režiser Jonasovega Videošpona in tisti režiser, ki je Melanio Trump vizionarsko postavil v vlogo predsednice ZDA že pred več kot dvajsetimi leti.Filmar, ki je z Outsiderjem v slovenski kino privabil več kot devetdeset tisoč gledalcev, zdaj pa na platnih gledamo njegovo politično satiro in kriminalko »Vsi proti vsem«.Preverili so mite in resnice širjenja koronavirusa s Kitajske. Se virus širi hitreje kot prejšnji podobni virusi, je res lahko bolj nevaren, ali maske sploh pomagajo pri preprečitvi širjenja ali celo nasprotno? Kako je na virus pripravljena Slovenija?Preživeli taborišča smrti Auschwitz se spominjajo in pripovedujejo, kako so nekateri skoraj čudežno, preživeli. Nekateri so tam zadnjič videli svoje najbližje. Kako preživeli vidijo današnje dogodke?Videli bomo tudi, kaj po koncu izjemne smučarske poti počne najuspešnejša slovenska smučarka, Tina Maze.