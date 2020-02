TV namigi: Potres, Ema pred Emo in Fi

Petek, 21. februarja



Potres: TVS 2 ob 20.55

Ema pred Emo: TVS 1 ob 20.00

Fi: Planet TV ob 22.35

Dogodki v filmu se odvijajo po dogajanju v filmu Val, ki ga je TVS predvajala prejšnji teden.Tri leta po katastrofi Kristian živi sam v Geriangerju, žena se je z otrokoma odselila v Oslo, kjer je dobila službo v ekskluzivnem hotelu Radisson. Kristiana obišče hčerka Julia, vendar ne zdrži več kot en dan, saj je oče povsem obseden z žrtvami cunamija. Kmalu zatem v sumljivi nesreči v predoru blizu Osla umre Kristianov prijatelj, prav tako geolog, ki je raziskoval nenavadne vibracije pod mestom. Vse kaže, da je zaradi premikanja tektonskih plošč ogroženo življenje več kot milijona ljudi.Pogled v zakulisje priprav na izbor EMA 2020.Dan pred slovenskim evrovizijskim vrhuncem, izborom EMA 2020, bo voditelj Nejc Šmit pogledal v zakulisje priprav, preveril utrip na vajah in spoznal vseh dvanajst tekmovalcev. Pridružila se mu bosta zalagasper, ki bosta kot lanskoletna zmagovalca nastopila kot gosta izbora EMA. O svojih pripravah in vajah bo spregovoril tudi letošnji voditelj, Klemen Slakonja.Can Manay je eden najbolj znanih psihiatrov v državi, med drugim predava psihologijo na fakulteti in izvaja terapije v svoji televizijski oddaji. Po naključju spozna mlado in nadarjeno plesalko Duru. Njena lepota ga povsem prevzame, vendar plesalka že ima partnerja, živi namreč z glasbenikom Denizom. Can ima na fakulteti študentko Bilge, za katero verjame, da bo dobra psihologinja, a nanjo preveč pritiska. Tu je še novinarka, ki je odločena, da bo razkrila Canovo umazano preteklost.Danes se bosta na Planet TV začeli tudi novi sezoni razvedrilne oddaje Pri Črnem Petru (ob 20.00) in Ta teden z Juretom Godlerjem (ob 21.25)