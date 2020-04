TV namigi: Požarni zid, Anomalisa in 911

Torek, 14. aprila





Požarni zid: Kino ob 20.00



Anomalisa: TVS 2 ob 22.35

Anomalisa Foto Tvs

911: Fox ob 22.00

911 Foto Fox

Jack Stanfield je šef varnosti pri banki. Ko mu nekega dne predstavijo poslovneža Billa Coxa, ta po večerji skoči v njegov avto in mu v glavo naperi pištolo. Bill je Jackovo hišo spremenil v vrhovni štab in zapor, kjer je ujeta njegova družina. Če Jack hoče, da ostanejo živi, mora svoji banki elektronsko ukrasti 100 milijonov dolarjev.Čeprav naj bi Harrison Ford veljal za raznovrstnega igralca, pa je videti, kot da v podobnih trilerjih igra eno in isto vlogo. Le da tokrat leta (takrat jih je imel 63) naredijo svoje. Čeprav je bil film pri gledalcih uspešen, pa so ga kritiki raztrgali. Kljub vsemu je povsem solidno narejen triler, ki pritegne.Charlie Kaufman je eden najbolj izvirnih sodobnih filmarjev, čigar scenariji segajo v bizarne fantazijske svetove, a so polni čustev, resničnejših od večine dram. Po filmu Prispodoba iz leta 2008 je Kaufman prvič spet sedel na režijski stolček. Tokrat si ga je delil z mojstrom animacijske tehnike stop-motion in skupaj sta ustvarila film o sodobnem človeku, polnem eksistencialnega obupa.Michael Stone je ikona marketinškega sveta odnosov s strankami. Spisal je uspešno knjigo in zdaj prihaja v mesto, da bi o tem predaval na konferenci. A sam se počuti odrezan od sveta. Vsi okrog njega so videti enako, zvenijo enako ...Z drugo polovico 3. sezone se vrača serija, ki predstavlja stresno delo policistov, bolničarjev in gasilcev. Ti uslužbenci nujnih služb morajo najti ravnovesje med reševanjem najranljivejših in reševanjem težav v lastnem življenju.Tokrat se ekipa odzove na dva klica na pomoč. V blok so zgrmeli ostanki meteorita, blizu tunela pa je tovornjak z nevarnimi odpadki povzročil požar, ki ogroža življenja. Bobby predstavi Eddieja svojemu dobremu prijatelju, da bi mu pomagal pri nadzorovanju jeze.