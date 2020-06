TV namigi: Požig, Ponoči je vsaka krava črna in Zaveznika

Četrtek, 24. junija

Požig: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2019. Režija: Majda Širca. Dok. film. 90 min.

Film je nastal ob stoti obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Slednji je bil kot simbol slovenske navzočnosti v mestnem središču trn v peti italijanskim nacionalistom in fašistom, ki so ga zato 13. julija 1920 napadli, požgali in uničili. Avtorji pravijo, da lahko rečemo, da je bil to začetek fašizma v Evropi, ki nam je v nadaljevanju odvzel slovensko besedo in širše človekove pravice. Istega leta je za nas tako usodna Rapalska pogodba začrtala novo mejo, ki je od matice odtrgala četrtino narodovega telesa.

Film interpretira čas težkih, nasilnih, krvavih in upornih let, ki še danes ni pomirjen. Skozi usode posameznikov potujemo od Bazoviških žrtev leta 1930 do drugega tržaškega procesa leta 1941, fašistične in nacistične okupacije, taborišč, usmrtitev v Rižarni in do povojne vzpostavitve nove meje.

Ponoči je vsaka krava črna: TV SLO 2 ob 20.05 Vikendova ocena: 4 (od 5)





Tous les chats sont gris. Belgija, 2014. Režija: Savina Dellicour. Igrajo: Manon Capelle, Anne Coesens, Dune de Braconier, Danièle Denie. Drama. 90 min.

Dorothy je stara 15 let in čeprav odrašča v premožnem delu Bruslja, ni zadovoljna. Ves čas se prepira z mamo in njeno edino pravo sredstvo pobega je glasba. Ko nekega dne spozna 43-letnega Paula, ki dela kot detektiv, se odloči, da ga bo prosila, da bi ji pomagal najti očeta, ki ga mama nikdar noče omenjati. A Paul ima skrivnost ...

Prepričljiva zgodba o odraščanju in inteligentna refleksija o očetovstvu in družini, ki spretno krmari med humorjem in eksistencialno stisko, so rekli kritiki. To je sicer prvenec belgijske režiserke, ki je svoj prvi filmček pa je posnela v otroštvu, in sicer je bila to grozljivka, v kateri sta se z bratrancem pretvarjala, da jesta babičin vosek za depilacijo.

Zaveznika: Kino ob 20.00 Vikendova ocena: 4 (od 5)



Allied. ZDA, 2016. Režija: Robert Zemeckis. Igrajo: Brad Pitt, Vincent Ebrahim, Xavier De Guillebon, Marion Cotillard, Camille Cottin. Drama. 135 min.

Leta 1942 se v Casablanci srečata kanadski vohun Max in privlačna francoska upornica Marianne, ki se za sovražnikovo črto pripravljata na nevarno zavezniško misijo. Da bi izvedla drzen atentat, skleneta lažen zakon, ki pa hitro preraste v resnično ljubezen. Ob vnovičnem snidenju v Londonu njuno zvezo ogrožajo tako številni pritiski zaradi vojne in vohunske spletke kot tudi zamolčane skrivnosti iz njune preteklosti.