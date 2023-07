TV namigi: Prasica, Aquaman, Mi bo kdaj odpuščeno in koncert iz Schönbrunna

Sobota, 19. julija

Prasica, slabšalni izraz za žensko (Premiera): TV SLO 1 ob 21.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2021. Režija: Tijana Zinajić. Igrajo: Liza Marijina, Tosja Flaker Berce, Anusa Kodelja, Jure Henigman, Jožica Avbelj. Kom. 90 min.

Mlada slikarka Eva (Liza Marijina) kadi, pije, se priložnostno drogira, žurira in ne najde navdiha za slikanje. To pa niso vse njene težave, še celo vrsto jih ima. Znajde se v čudnem razmerju z mentorjem, najboljša prijateljica se seli v Berlin, za delo v knjigarni ne dobi plačila in povrh vsega ji že tri mesece izostaja menstruacija. Zave se, da mora spremeniti način življenja in se po pomoč obrne na spletni brskalnik ...

Film s pomenljivim naslovom je krik besa mlade generacije, zapakiran v format romantične komedije, ki si zasluži posebno omembo tudi zaradi uporabe glasbe, ki postavlja nove standarde v slovenskem filmu.

Aquaman (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Aquaman. ZDA/Avstral., 2018. Režija: James Wan. Igrajo: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Nicole Kidman. Akc. film. 160 min.

Aquaman razkriva zgodbo o izvoru polčloveka in pol potomca Atlantide Arthurja Curryja; popelje ga na potovanje njegovega življenja – potovanje, na katerem se bo ne le primoran soočiti z resnico o tem, kdo dejansko je, temveč tudi odkriti, ali je vreden položaja, za katerega se je bil rodil: položaja kralja.

Film stavi na karizmatičnost glavnega igralca Jasona Momoe, hkrati pa skuša gledalce očarati z barvitim podvodnim svetom. Film za vse, ki jih veselijo krasni posebni učinki in zabavni dovtipi.

Mi bo kdaj odpuščeno? (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Can You Ever Forgive Me?. ZDA, 2018. Režija: Marielle Heller. Igrajo: Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells, Ben Falcone, Gregory Korostishevsky. Bio. film. 120 min.

Mi bo kdaj odpuščeno? Foto Planet TV

Knjige nekoč uspešne avtorice biografij Lee Israel (Melissa McCarthy) so pozabljene, ona pa se med ljubljenimi mačkami osamljena pogreza v revščino. Vendar odkrije posebno tržno nišo: domnevno »izgubljena« pisma slavnih osebnosti, kot so bile Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder ali novinarka Dorothy Kilgallen. Osebna korespondenca teh zvezdnikov je za zbiratelje neskončno dragocena – tudi če so pisma ponarejena.

S pomočjo zvestega prijatelja Jacka (Richard E. Grant) se Lee loti nečednega posla s ponaredki, ki obema prinašajo velike denarce. Vsaj nekaj časa.

Poletni koncert iz Schönbrunna 2023 (Premiera):

Dunajski filharmoniki, Elīna Garanča in Yannick Nézet-Séguin. Avstrija, 2023. Konc. 95 min.

Poletni koncert iz Schönbrunna 2023. Foto TVS

Poletni koncert v čudovitih grajskih vrtovih palače Schönbrunn na Dunaju je eden od najbolj priljubljenih glasbenih dogodkov na prostem. Park je zvečer sicer zaprt, vrata vsako leto odpre le za eno noč – za poletni koncert Dunajskih filharmonikov, ki tam igrajo že od leta 2004.

Tokrat je taktirka v rokah priznanega kanadskega dirigenta Yannicka Nézeta-Séguina, kot solistka pa se predstavlja slovita latvijska mezzosopranistka Elīna Garanča. Na koncertu sta nastopila tudi oba slovenska člana Dunajskih filharmonikov, Petra Kovačič (violina) in Iztok Hrastnik (kontrabas).