TV namigi: Prava fanta, Letovišče in Gospodarica orlov

Prava fanta (Premiera): Planet TV bo 20.00

The Nice Guys. ZDA, 2016. Režija: Shane Black. Igrajo: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Margaret Qualley. Kom. 130 min.

Komična akcija v slogu klasične detektivke deluje zaradi inteligentnega scenarija in otipljive kemije med Russllom Crowom in Ryanom Goslingom. Režiser komične filmov Cmok cmok, bang bang in Iron Man 3 predstavlja zgodbo o nenavadnem partnerstvu med naivnim detektivom Hollandom in nasilnim izterjevalcem Jacksonom. Čeprav se njuno prvo srečanje konča s polomljenimi kostmi, morata združiti moči pri iskanju pogrešane najstnice. Na videz nepovezana smrt pornozvezde ju pripelje na sled kriminalne zarote, v katero so vpleteni številni vplivni posamezniki.

Letovišče (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Sanditon. VB, 2023. 3. sezona. 1/6. Režija: Jennie Paddon. Igrajo: Rose Williams, Cai Brigden, Kris Marshall, Kate Ashfield, Crystal Clarke. TV-serija. 65 min.

Osrednja junakinja je Charlotte Heywood, ki svoj tihi podeželski dom zamenja za živahni Sanditon. V tretji sezoni Charlotte z zaročencem Ralphom pripotuje v Sanditon na veliko praznovanje ob Georgianini polnoletnosti. Zelo je vesela srečanja s starimi znanci, Ralph pa se jim ne počuti doraslega. Lady Denham skuša ob pomoči doktorja Fuchsa in duhovnika Hankinsa Edwarda spraviti na pravo pot. Colbourne se z Leo in Augusto predčasno vrne iz Batha. V Sanditon pripotuje tudi obubožana vojvodinja Montrose s sinom in hčerko, ki ju namerava bogato poročiti.

Gospodarica orlov (Premiera): TV SLO 1 ob 22.30

The Eagle Huntress. Koprod., 2016. Režija: Otto Bell. Dok. film. 90 min.

Trinajstletna Ajšolpan iz Mongolije sanja, da bi postala lovka z orli in se udeležila slovitega tekmovanja z orli. A starešine so proti. Menijo, da so dekleta šibkejša od moških in takega lova ne zmorejo. Da je pač bolje, da doma kuhajo in pripravljajo čaj. A Ajšolpan tega noče sprejeti. in je odločena, da Njena družina, ki je vzgojila več generacij lovcev z orli, jo pri tem spodbuja. S pomočjo svojega očeta se uči trenirati zlate orle, nato pa sama ujame orlovskega mladiča in ga vzgoji v lovca. Kmalu se z njim udeleži svojega prvega tekmovanja ... Film je osvojil kopico mednarodnih nagrad, med drugim je bil nominiran za bafto.