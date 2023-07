TV namigi: Pravi moški, Zadnji kitajski cesar in Hiša

Petek, 7. julija

Pravi moški: TV SLO 2 ob 19.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Ich bin dein Mensch. Nem., 2021. Režija: Maria Schrader. Igrajo: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans Löw. Kom. 110 min.

Alma je nemška znanstvenica, ki pristane na prav poseben eksperiment. Sodelovala naj bi v izrednem poskusu, pravzaprav raziskavi, ki bi pripomogla k nadaljnjem financiranju njenega znanstvenega dela. Za tri tedne bo morala sobivati z robotom, humanoidom moškega spola, ki je prirejen njenim potrebam in značaju in čigar umetna inteligenca je nastavljena za idealno skupno življenje z Almo. Tako v njeno življenje vstopi Tom, robot, ustvarjen samo zato, da bi ustrezal njej in jo naredil srečno …

Film je romanca, ki igrivo in samosvoje povzema pojme ljubezni in hrepenenja in jih sooči s sodobnostjo današnjega čustvovanja.

Zadnji kitajski cesar: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Last Emperor. Ita., 1987. Režija: Bernardo Bertolucci. Igrajo: John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole, Ruocheng Ying, Victor Wong. Bio. film. 160 min.

Zadnji kitajski cesar Foto Tv Slo

Zadnji kitajski cesar je z devetimi oskarji nagrajena mojstrovina italijanskega režiserja Bernarda Bertoluccija.

Skozi film spoznamo življenje poslednjega kitajskega vladarja Pu Yija, ki je v začetku dvajsetega stoletja že pri rosnih treh letih zasedel prestol. Kmalu se mu je moral odpovedati, nato ga je izobčila še nova vlada. Ko se piše leto 1950, je Pu Ji že pet let v zaporu, kamor ga je zaprla Rdeča armada med sovjetsko invazijo Mandžurije ob koncu druge svetovne vojne. Pu Ji se v zaporu spominja svojega odraščanja v razkošju Prepovedanega mesta.

Hiša, ki jo je zgradil Jack: Planet TV ob 23.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The House That Jack Built. Koprod., 2018. Režija: Lars von Trier. Igrajo: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl. Triler. 150 min.

Hiša, ki jo je zgradil Jack Foto Planet Tv

ZDA v 70. letih 20. stoletja. Inteligentnemu Jacku sledimo skozi pet incidentov in spoznamo umore, ki vplivajo na njegov razvoj v serijskega morilca.

Zgodbo doživljamo skozi Jackove oči. Na vsak umor gleda kot na umetnino, čeprav ima zaradi motnje težave z zunanjim svetom. Kljub temu da je končno in neizogibno soočenje s policijo vse bližje, je v nasprotju z logiko odločen vse bolj tvegati.