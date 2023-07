TV namigi: Prekletstvo iraške nafte, Ciljaj v srce in kronometer

Torek, 18. julija

Zeleni bojevniki: Prekletstvo iraške nafte: TV SLO 1 ob 20.55

Green Warriors, Damned By Iraq’s Oil. Fr., 2022. Režija: Martin Boudot. Dok. odd. 60 min.

Irak je med največjimi proizvajalci nafte na svetu. To naravno bogastvo prinaša kar 90 odstotkov državnih prihodkov, vendar je cena, ki jo za to plačujejo prebivalci, pretresljivo visoka. Tisti, ki živijo v bližini naftnih polj, množično zbolevajo zaradi nenehnega vdihavanja benzena in drugih ogljikovodikov.

V Iraku nimajo dovolj zanesljivih podatkov o izpostavljenosti prebivalcev strupenim onesnaževalcem, zato je televizijska ekipa s pomočjo iraškega strokovnjaka poslala v belgijski laboratorij vzorce urina otrok, ki živijo blizu črpališč nafte. Izkazalo se je, da imajo v telesu veliko več škodljivih snovi kot njihovi vrstniki v Evropi ali ZDA. Iraško ministrstvo za okolje je zaradi onesnaževanja že oglobilo nekatere tuje naftne družbe, več pa, kot kaže, ne more storiti.

Ciljaj v srce: Fox Crime ob 22.00

Vise le coeur. Fr., 2022. 1/6. Režija: Vincent Jamain. Igrajo: Claire Keim, Lannick Gautry, Noémie Chicheportiche, Zinedine Soualem, Waly Dya. Nad. 65 min.

Ciljaj v srce. Foto Fox Crime

Kriminalistka Julia Scola je izkušena, poštena in neposredna, a prav zaradi tega pri nekaterih sodelavcih ni najbolj priljubljena. Ekipi se pridruži višji policijski inšpektor Novak Lisica, ki je imel s soprogo uspešno odvetniško družbo, a si je po ločitvi poiskal novo zaposlitev.

Julia je nad Novakovim prihodom neprijetno presenečena, saj sta bila v otroštvu velika prijatelja, kasneje tudi par. Novak jo je zapustil nenadoma, od tega je minilo že dvajset let in od takrat nista bila več v stikih.

Julia s svojo enoto preiskujejo izginotje ženske iz družinske hiše, v kateri so našli veliko krvi in volka.

Kolesarstvo: TV SLO 2 ob 15.00

16. etapa. Dirka po Franciji. Prenos. 155 min.

Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard prečkata ciljno črto v 15. etapi. Foto Stephane Mahe/Reuters

Etapa, ki bo potekala od Passyja do Comblouxa, bo dolga samo 22 kilometrov, saj bo šlo za posamično vožnjo na čas. Edini kronometer letošnje Dirke po Franciji bo odprl zadnji teden dirke, je pa zanimiv, ker ima cilj na vrhu klanca v kraju, kjer Toura doslej še ni bilo.

Mnogi menijo, da bo prav to odločilna etapa dirke, na njej kolesarje čakata dva klanca. Prvi je dolg dober kilometer, z naklonom 8,5 odstotka, drugi, daljši, pa ima prav tako sprva naklon 8,5 odstotka, zaključek pa je bolj položen. Povprečni naklon vseh šestih kilometrov drugega vzpona je 6,3 odstotka.

Na Touru 2022 je bil v uvodnem kronometru Tadej Pogačar za osem sekund hitrejši od Jonasa Vingegaarda, Danec pa je bil precej boljši na drugem kronometru.