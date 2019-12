TV namigi: Prepovedana resnica, Legende v Vegasu in Hiša iz kart

Sreda, 11. decembra



Prepovedana resnica: TVS 1 ob 20.05

Legende v Vegasu: Planet TV ob 20.00

Hiša iz kart: POP TV ob 23.15

Antonio Berger, nekoč mlado in zagreto nemško komunistko, so leta 1940 zaprli v ruski gulag, po posredovanju novih vzhodnonemških oblasti pa jo po vojni izpustijo. Z bolno hčerko Lydio se vrne v domovino, vendar mora Antonia v zameno za to molčati o grozotah v ruskem gulagu.Komunistična oblast v Vzhodni Nemčiji je polna začetnega zagona in ljudje verjamejo v boljši jutri in v bratsko Sovjetsko zvezo. Popolnoma nesprejemljivo bi bilo v tistem času govoriti o njenih mračnih plateh. Toda mine leto in Stalin umre. Po tem dogodku Antonia spregovori, a to se izkaže za napako. Film so navdihnila pričevanja nekaterih preživelih.Billy (Douglas), Paddy (De Niro), Archie (Freeman) in Sam (Kline) so prijatelji že od otroštva. Potem ko Billy, doslej zaprisežen samec, končno zaprosi svojo mlajšo punco, se četverica odloči za obisk Las Vegasa. Tam si želijo podoživeti svoja mlada nora leta, a izkaže se, da se je mesto precej spremenilo od njihove mladosti, in njihovo prijateljstvo se znajde na preizkušnji.Geriatrična različica Prekrokane noči se zdi nekoliko nepotrebna, a zaradi izjemnih igralcev je ta lahkotni in površno narejeni film gledljiv in občasno celo zabaven.Francis Underwood je ambiciozni, karizmatični in spretni politik, ki namerava narediti vse, da izpolni svoje politične ambicije. Skupaj z ženo Claire, ki je prav tako ambiciozna in polna zvijač, sta odločena, da se bosta zapisala v ameriško zgodovino.V peti sezoni se nadaljujejo demonstracije moči, sklepanje novih zavezništev, škandalozne izdaje ter želja po uspehu za vsako ceno. Frank in Claire Underwood nadaljujeta svojo volilno kampanjo, a v zgodbo se vrinejo dogodki iz preteklosti.